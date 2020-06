Venäjällä liki 500 lääkäriä on kuollut koronavirukseen – taustalla terveydenhuollon rahapula

Presidentti Putin on myöntänyt, että Venäjän lääkintähenkilöstölle ei saatu aluksi toimitettua riittävästi suojavarusteita. LEHTIKUVA / AFP

Liki 500 koronavirustartunnan saanutta venäläislääkäriä on kuollut pandemian aikana, kertoi terveydenhuollon valvonnasta vastaavan viraston Roszdravnadzorin johtaja Alla Samoilova torstaina uutistoimisto Tassin mukaan.

Luku on huomattavasti suurempi kuin maan terveysministeriön aikaisemmin, vajaa kuukausi sitten, kertoma. Tuolloin kerrottiin 101 lääkärin kuolleen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on myöntänyt, että lääkintähenkilöstölle ei ole saatu toimitettua riittävästi suojavarusteita. Samoilovakin myönsi puutteet, mutta sanoi tilanteen parantuneen niin paljon, ettei valituksia puuttuvista suojavarusteista juuri enää tule.

Venäjän ex-valtiovarainministeri Aleksei Kudrin sanoi aikaisemmin tässä kuussa, että maan terveydenhuollon määrärahat ovat aivan liian pienet.

Venäjällä raportoitiin torstaina 182 koronvirukseen liittyvää kuolemaa vuorokauden aikana. Yhteensä Venäjällä on tilastoitu vajaat 7 700 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Asukaslukuun suhteutettuna Venäjällä on kuollut 52 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli torstaina 59.

Venäjän ilmoittamia koronalukuja pidetään yleisesti aivan liian pieninä.

Saksassa tuhansia ihmisiä on kehotettu jäämään kotikaranteeniin sen jälkeen kun uusi koronavirus pääsi leviämään lihanjalostustehtaalla, kertoo BBC.

Güterslohin kaupungissa Luoteis-Saksassa sijaitsevan Tönnies Group -yhtymän tehtaalta on löydetty jo liki 700 tartuntaa. Tuhansia työntekijöitä on edelleen testaamatta. Tehdas suljettiin keskiviikkona iltapäivällä.

Paikallisviranomaiset ovat sulkeneet koulut ja päiväkodit varotoimena kuukauden loppuun saakka.

Liittokansleri Angela Merkel on kiitellyt paikallisvirnaomaisten toimintaa, ja sanonut toivovansa, että se estää viruksen leviämisen laajemmalle.

Saksa on onnistunut hyvin koronaviruksen vastaisessa työssään. Vaikka se on EU:n väkirikkain maa, koronavirukseen liitettyjä kuolemantapauksia on rekisteröity alle 9 000.

Väkilukuun suhteutettuna Saksassa on kuollut 107 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli torstaina 59.