Tanskassa löytyi turkistarhalta kahdelta minkiltä koronavirustartunta

Hollannissa lopetettiin minkkejä koronavirustartuntojen vuoksi aiemmin tässä kuussa. LEHTIKUVA/AFP

Tanskan Pohjois-Jyllannista on löytynyt yhdeltä turkistarhalta kaksi koronavirustartunnan saanutta minkkiä. Asiasta kertoi lauantaina Tanskan ympäristö- ja elintarvikeministeriö.

Ministeriö päätti, että ympäri Tanskaa täytyy tartuntojen löytymisen vuoksi testata yhteensä 120 turkistarhaa.

"Testien pitäisi osoittaa, onko kyseessä yksittäistapaus vai ovatko tartunnat levinneet myös muille minkkitarhoille", elintarvikeministeri Mogens Jensen sanoi.

Virustartunta on löydetty myös minkkitarhan omistajan koirasta. Eri puolilta maailmaa on aiemmin raportoitu joistakin yksittäistapauksista, joissa koronavirus on levinnyt lemmikkieläimiin, mutta Tanskassa tapaus on ensimmäinen.

Toukokuussa Hollannissa kerrottiin kahdesta tapauksesta, joissa turkistarhan työntekijät olivat saaneet koronavirustartunnan minkeistä. Hollannin maatalousministeri Carola Schouten kertoi tuolloin terveysviranomaisten arvioineen, että tartuntariski minkkien säilytykseen käytetyn rakennuksen ulkopuolella on olematon.

5,7 miljoonan asukkaan Tanskassa on varmistettu yli 12 000 koronavirustartuntaa ja virukseen liittyviä kuolemia on 600. Miljoonaa asukasta kohti Tanskassa on kuollut 104 ihmistä koronavirukseen liittyen. Wolrdometer-sivuston mukaan Suomessa vastaava luku on 59.