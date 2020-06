WHO arvioi 10 miljoonan koronatartunnan rajan ylittyvän ensi viikolla

Michael Dantas

Tilanne on synkkä esimerkiksi Brasiliassa.

Maailman terveysjärjestö WHO odottaa koronatartuntojen ylittävän 10 miljoonan rajapyykin maailmanlaajuisesti ensi viikon kuluessa.

Worldometer-sivuston tietojen mukaan koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on maailmanlaajuisesti kuollut noin 480 000 ihmistä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan virukseen liittyvien kuolemien määrä on kaksinkertaistunut alle kahdessa kuukaudessa.

Tilanne on synkkä muun muassa Latinalaisessa Amerikassa, jossa koronavirustautiin on kuollut jo yli 100 000 ihmistä.

WHO varoittaa myös, että koronaepidemian huippua ei ole vielä saavutettu Yhdysvalloissa.

Johns Hopkins -yliopiston keräämien lukujen mukaan Yhdysvalloissa on todettu kaikkiaan yli 2,3 miljoonaa koronatartuntaa ja yli 121 000 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, mikä on enemmän kuin missään muussa maassa.

Eri lähteiden luvut vaihtelevat jonkin verran. Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa on tartuntoja yli 2,42 miljoonaa ja kuolemia yli 123 000.

Väkilukuun suhteutettuna maassa on Worldometerin mukaan kirjattu 373 koronaan liittyvää kuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava suhdeluku on 59.

Yhdysvaltojen johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci varoitteli tiistaina, että maassa on varauduttava pitkälliseen taistoon virusta vastaan. Seuraavat kaksi viikkoa ovat Faucin mukaan kriittisiä, kun kyseessä on kyky puuttua tartuntojen lisääntymiseen muun muassa Floridassa, Texasissa ja Arizonassa.

Presidentti Donald Trump on tästä huolimatta hoputtanut normaalielämään palaamista

Tiistaina Trump toisti jälleen kiistellyn kommenttinsa siitä, että hän haluaa vähentää Yhdysvalloissa tehtäviä koronavirustestejä, koska niissä varmistuneet tartuntaluvut saavat maan tilanteen näyttämään huonolta.

Trump torppasi samalla Valkoisen talon edustajat, jotka olivat väittäneet presidentin alkuperäisen kommentin olleen vitsi.

"Minä en vitsaile", hän totesi.

Kiinassa Pekingin koronavirustilanne on saatu suurimmaksi osaksi hallintaan, viranomaiset tiedottivat keskiviikkona. Maan pääkaupungissa on todettu yli 250 uutta koronavirustartuntaa kesäkuun 11. päivän jälkeen.

Tartunnoista suurin osa on yhdistetty Xinfadin liha- ja vihannestoriin. Viranomaisten mukaan markkinoihin suoraan liittyvä epidemia on hallinnassa.

Samaan aikaan tartuntaryppäitä on kuitenkin todettu kotitalouksissa ja työpaikoilla.

"Tilanteen ennaltaehkäisy ja valvonta on edelleen monimutkainen, emme voi herpaantua hetkeksikään", Pekingin viranomaisia edustava Xu Hejian kommentoi keskiviikkona järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Viranomaisten mukaan kaupungissa todetuista 256 koronatartunnasta 253:lla on ollut yhteys Xinfadin toriin. Kolmen tartunnan osalta jäljitystyöt ovat yhä kesken.

Keskiviikkona Pekingissä todettiin seitsemän uutta tartuntaa. Päivittäisten tartuntojen määrä on ollut laskussa tällä viikolla.

Kiinassa on todettu kaikkiaan hieman yli 83 000 koronavirustartuntaa, kertoo Worldometer-tilastosivusto. Miljoonaa asukasta kohti tartuntoja on todettu 58. Suomessa vastaava luku on 59.