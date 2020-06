Yhdysvalloissa todettu vuorokaudessa lähes 41 000 uutta koronavirustartuntaa – tartuntoja saattaa olla maassa kymmenen kertaa todettua enemmän

Aiempi korkein päiväluku on huhtikuun lopulta, jolloin maassa todettiin lähes 36 300 uutta tartuntaa vuorokauden aikana.Yhdysvalloissa uusia virustartuntoja on havaittu erityisesti maan etelä- ja länsiosissa.

Yhdysvalloissa on raportoitu maan korkein päiväluku uusissa koronavirustartunnoissa. Vuorokauden aikana vahvistettiin lähes 41 000 uutta tartuntaa.

Asiasta kertoo muun muassa CNN, joka pohjaa tietonsa koronavirustilannetta seuraavan baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seurantaan.

Aiempi korkein päiväluku on huhtikuun lopulta, jolloin maassa todettiin lähes 36 300 uutta tartuntaa vuorokauden aikana.Yhdysvalloissa uusia virustartuntoja on havaittu erityisesti maan etelä- ja länsiosissa. Väkirikkaista osavaltioista Texasin kuvernööri Greg Abbott päätti keskeyttää koronaviruksen vuoksi asetettujen rajoitusten purkamisen. Lisäksi Abbott ilmoitti, että osavaltion alueella olevissa sairaaloissa täytyy alkaa varata tiloja koronaviruspotilaille.

Abbottin tavoin myös Floridan kuvernööri Ron DeSantis ilmoitti, ettei aio aloittaa osavaltiossa seuraavaa vaihetta rajoitusten höllentämisessä.

Yhdysvaltojen koronavirustartuntojen määrä saattaa todellisuudessa olla kymmenkertainen, arvioi maan tautikeskus CDC. Asiasta kertoo muun muassa Washington Post.

Johns Hopkinsin yliopiston keräämän tiedon mukaan Yhdysvalloissa on nyt vahvistettu yli 2,4 miljoonaa koronavirustartuntaa ja virukseen liittyviä kuolemia on lähes 124 500. Yhdysvalloissa on sekä tartuntoja että virukseen liittyviä kuolemia eniten koko maailmassa.

Tilastosivusto Worldometersin mukaan virukseen liittyviä kuolleita olisi yli 126 000. Yli 330 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohti 383 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Suomessa vastaava luku on 59.

"Tämänhetkisen parhaan arviomme mukaan jokaista raportoitua tapausta kohden on tosiasiassa kymmenen muuta tartuntaa", keskuksen pääjohtaja Robert Redfield sanoi Washington Postin mukaan.

Redfield kertoo, että arvio perustuu ympäri maata kerättyihin verinäytteisiin, joista testattiin vasta-aineita. Hän kertoi toimittajille, että jokaista tartuntaa kohti kymmenestä näytteestä löydettiin vasta-aineita.

Uutiskanava CNN kirjoittaa Redfieldin kertoneen syyksi aiemman testauskapasiteetin. Aiemmin viruksen varalta testattiin vakavasti sairastuneita, mutta nyt yhä useampi testataan. Redfieldin mukaan testeissä on selvinnyt, että suurella osalla sairastuneita ei ole ollut virusoireita tai oireet ovat olleet lieviä.

Maailmalla arvioidaan yleisesti, että testeillä todettujen tartuntojen määrät eivät kerro koko kuvaa tartuntojen määristä. Lisäksi todetut määrät vaihtelevat jonkin verran eri lähteissä.

Tartuntoja on todettu erityisesti nuoremman väestön keskuudessa. Redfield arvioi, että aiemmin koronakriisin alkuvaiheilla alle 50-vuotiaiden infektioita jäi diagnosoimatta.

Redfield kertoi olevansa huolissaan syksystä, kun liikkeellä tulee olemaan koronavirusta ja influenssaa.

"Emme nyt puhu toisesta aallosta, olemme yhä ensimmäisessä aallossa", Redfield sanoi Washington Postin mukaan.

"Ensimmäinen aalto ottaa eri muotoja."

Johtaja huomautti, että ihmisten tulee yhä pitää huolta turvaväleistä ja pestä käsiä säännöllisesti. Myös kasvot tulee peittää silloin, kun turvavälin pitäminen ei ole mahdollista.