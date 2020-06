Intiassa jo yli puoli miljoonaa koronavirustartuntaa – määrän ennakoidaan ylittävän miljoonan ensi kuussa

Noah Seelam

Intian koronaepidemian odotetaan olevan huipussaan vasta joidenkin viikkojen päästä.

Intiassa on vahvistettu jo yli 500 000 koronavirustartuntaa, selviää maan hallinnon lauantaina julkaisemista luvuista. Vuorokauden aikana uusia tartuntoja on vahvistettu Intiassa 18 500, mikä on uusi ennätys.

Viranomaisten mukaan koronavirukseen liittyviä uusia kuolemia on todettu viimeksi kuluneen vuorokauden aikana 385. Kaikkiaan koronakuolemia on ollut Intiassa tähän mennessä 15 685.

Intian koronaepidemian odotetaan olevan huipussaan vasta joidenkin viikkojen päästä. Asiantuntijoiden mukaan tautitapausten määrä voi ylittää miljoonan ennen heinäkuun loppua.

Tartunnat ovat päässeet leviämään etenkin tiheästi asutuissa suurkaupungeissa. Eniten tartuntoja, liki 80 000, on nyt todettu Intian toiseksi suurimmassa kaupungissa Delhissä.

Paikallisviranomaiset ovat arvioineet, että tartuntojen määrä ylittää Delhissä puoli miljoonaa heinäkuun loppuun mennessä. Kaupungissa on jo nyt jouduttu käyttämään junavaunuja koronapotilaiden hoitotiloina ja otettu haltuun hotelleja ja juhlasaleja sairaaloiden kuormituksen helpottamiseksi.

Times of Indian mukaan Delhin suurimmassa koronakeskuksessa hoitoapuna ja mukana toimintaa pyörittämässä on yli 2 000 rajapoliisia ja turvallisuusjoukkojen jäsentä, joista osa on lääkäreitä.

Intian hallintoa on arvosteltu siitä, että maassa on tehty liian vähän koronavirustestejä. Asiantuntijoiden mukaan tartuntojen määrä onkin todennäköisesti nyt todettua suurempi.

Intiassa on vahvistettu nyt neljänneksi eniten koronavirustartuntoja maailmassa Yhdysvaltojen, Brasilian ja Venäjän jälkeen. Asukasmäärään suhteutettuna koronakuolemien määrä on Intiassa kuitenkin monia muita maita huomattavasti pienempi. Worldometer-tilastosivun mukaan miljoonaa ihmistä kohti Intiassa on todettu tähän mennessä 11 koronaan liittyvää kuolemaa. Yhdysvalloissa vastaava luku on 386 ja Suomessa 59.

Intiassa on kuitenkin varauduttu tartuntojen määrän huomattavaan kasvuun lähiviikkoina.

"Ellemme pysty noudattamaan tiukkaa sosiaalista etäisyyttä tai karanteenia, olemme todennäköisesti menossa kohti tilannetta, jossa tartuntojen määrä jatkaa lisääntymistään," kansanterveyden asiantuntija Anant Bhan kommentoi.

"Toisin kuin Kiinassa, jossa pandemia oli suhteellisen keskittynyt Wuhanin ja muutaman muun kaupungin ympärille, Intiassa leviäminen on hajaantuneempaa, mikä tekee tilanteesta haastavamman terveydenhuoltojärjestelmälle."