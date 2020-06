Puolassa järjestetään koronaviruksen lykkäämät presidentinvaalit – pystyykö haastaja pakottamaan istuvan presidentin toiselle kierrokselle?

Istuvan presidentin haastajaa on luonnehdittu liberaaliksi ja EU-myönteiseksi.

Wojtek Radwanski

Puolan vaaleissa istuvan presidentin päähaastaja on pääoppositiopuolue kansalaisfoorumin ehdokas Rafal Trzaskowski.

Puolassa pidetään tänään presidentinvaalit. Alun perin vaalit piti järjestää jo puolitoista kuukautta sitten, mutta niitä jouduttiin siirtämään koronaviruspandemian takia.

Vaaleissa on kaikkiaan 11 ehdokasta. Istuvalla presidentillä Andrzej Dudalla, 48, on oikeistolaisen hallituksen tuki takanaan. Dudan päähaastaja on pääoppositiopuolue kansalaisfoorumin ehdokas Rafal Trzaskowski, 48.

Trzaskowski on Varsovan pormestari ja maan entinen apulaisulkoministeri. Häntä on luonnehdittu liberaaliksi ja EU-myönteiseksi.

Mielipidemittauksissa Trzaskowskin suosio on noussut, ja hän saattaa pakottaa Dudan toiselle kierrokselle 12. heinäkuuta. Kannatuksen noususta huolimatta Duda on kannatusmittauksissa Trzaskowskin edellä.