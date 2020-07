Yhdysvalloissa uusi päivätason ennätys koronatartunnoissa – Brasilia ylitti 60 000 koronakuoleman rajan

Brasiliassa on toiseksi eniten sekä vahvistettuja koronatartuntoja että tautiin liittyviä kuolemia maailmassa. Rio de Janeiron Kristus-patsas on valaistu uhrien kunniaksi. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvalloissa tilastoitiin keskiviikkona suurin päivittäisten tartuntojen määrä koronaviruspandemian aikana. Vuorokauden aikana rekisteröitiin lähes 53 000 uutta tartuntaa, kertoo baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta.

Yhdysvalloissa on todettu enemmän tartuntoja ja virukseen liittyviä kuolemia kuin missään muualla. Yhteensä koronavirustartuntoja on maassa todettu lähes 2,7 miljoonaa. Kuolleita on 128 000.

Tartuntamäärät ovat olleet viime viikkoina nousussa eri puolilla Yhdysvaltoja. Viime päivinä uusien tartuntojen vuorokautiset määrät ovat olleet noin 40 000 kappaleen tuntumassa.

Myös sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden määrän kerrotaan olevan kasvussa useissa kaupungeissa.

Koronavirukseen liitettyjä kuolemia on Brasiliassa tilastoitu nyt yli 60 000, maan terveysministeriö kertoo. Viimeisen vuorokauden aikana kuolemia on rekisteröity noin tuhat. Brasiliassa on Yhdysvaltojen jälkeen eniten sekä vahvistettuja koronatartuntoja että tautiin liittyviä kuolemia maailmassa.

Worldometer-tilastosivuston mukaan Brasiliassa on kuollut koronavirukseen 285 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku on 59. Johns Hopkins -yliopiston mukaan koronavirukseen liittyviä kuolemia on kaikkiaan maailmassa nyt yli 514 000.