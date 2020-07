Trump tuimistui New Yorkin keskustaan maalattavasta Black Lives Matter -tekstistä – kutsui sanoja "vihan symboliksi"

Pormestarin mukaan teksti on määrä maalata Trumpin rakennuttaman Trump Tower -pilvenpiirtäjän edustalle lähipäivinä.

Black Lives Matter -teksti on noussut Yhdysvaloissa toista kuukautta jatkuvien rasismin ja poliisiväkivallan vastaisten mielenosoitusten tunnukseksi. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump moitti keskiviikkona paikallista aikaa New Yorkin kaupungin suunnitelmaa maalata Black Lives Matter -teksti keskeiselle Fifth Avenue -kauppakadulle.

Black Lives Matter on noussut Yhdysvaloissa toista kuukautta jatkuvien rasismin ja poliisiväkivallan vastaisten mielenosoitusten tunnukseksi. Trump kutsui tekstiä Twitterissä "vihan symboliksi". Tviitistä ovat uutisoineet useat yhdysvaltalaismediat.

New Yorkin pormestari Bill de Blasio sanoi uutiskanava MSNBC:lle aiemmin keskiviikkona, että teksti on määrä maalata Fifth Avenuella sijaitsevan Trumpin rakennuttaman Trump Tower -pilvenpiirtäjän edustalle lähipäivinä.

"Se on tärkeä viesti koko kansakunnalle. Haluamme, että presidentti näkee sen, sillä hän ei ole kertaakaan osoittanut kunnioittavansa noita kolmea sanaa. Hän ei ole ymmärtänyt niiden syvempää merkitystä eli sitä, että meidän tulee kunnioittaa afrikkalaisamerikkalaisten roolia historiassamme ja yhteiskunnassamme", de Blasio sanoi haastattelussa.

Trump ei ole vaikuttanut kuuntelevan huolia, joita ihmiset ovat tuoneet esille toukokuun lopulla alkaneissa mielenosoituksissa, kirjoittaa esimerkiksi Politico-lehti.

Kesäkuun puolivälissä Trump epäili Fox Newsin haastattelussa, että kaduille kokoontuvat ihmiset eivät tiedä, minkä asian puolesta protestoivat. Hän on myös toistuvasti osoittanut tukeaan poliisivoimille mielenosoittajien sijasta.

Trumpin sanojen laajempi tulkinta jäi jälleen keskiviikkona hänen lähipiirinsä harteille.

"Hän uskoo, että kaikkien mustien elämillä on merkitystä", Valkoisen talon tiedottaja Kayleigh McEnany sanoi medialle selittäessään Trumpin tviitin sisältöä, Politico kertoo.

Trumpin henkilökohtainen lakimies ja New Yorkin entinen pormestari Rudy Giuliani puolestaan tarjoili toisen tulkintakulman.

"Black Lives Matter on marxilainen organisaatio. Liike on suunnitellut poliisin tuhoamista jo kolme vuotta", Fifth Avenuelle maalattavaa tekstiä vastustava Giuliani sanoi medialle Valkoisessa talossa.