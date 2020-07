Yhdysvalloissa todettiin vuorokaudessa yli 53 000 koronavirustartuntaa – edeltävän päivän ennätys meni heti rikki

Floridassa raportoitiin torstaina yli 10000 uudesta koronavirustartunnasta. Miamissa ihmiset kokoontuivat rannalle. LEHTIKUVA / AFP

Yhdysvalloissa on todettu yli 53 000 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden sisällä. Asia selviää uutistoimisto AFP:n mukaan baltimorelaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta keskiviikkoillasta torstai-iltaan paikallista aikaa.

Torstain luku on uusi päiväkohtainen ennätys. Aikaisempi vuorokausiennätys on edeltävältä päivältä.

Koronavirustartunnat ovat viime aikoina lisääntyneet maassa merkittävästi. Washington Post kirjoittaa, että esimerkiksi Floridassa rikottiin osavaltion päiväkohtainen ennätys torstaina. Floridassa raportoitiin yli 10 000 uudesta virustartunnasta, mikä on lähes viidesosa koko maan uusista tartunnoista.

CNN:n mukaan Washingtonin osavaltion demokraattikuvernööri Jay Inslee ilmoitti torstaina paikallista aikaa, että ensi viikon alkupuolelta alkaen yritykset eivät saa palvella asiakkaita, jotka eivät käytä kasvosuojaa. Myös Washingtonin osavaltiossa rikottiin Washington Postin mukaan päiväkohtainen ennätys, kun osavaltiossa raportoitiin yli 700 uutta tartuntaa vuorokaudessa.

Texasin osavaltiossa kuvernööri määräsi ihmiset käyttämään kasvomaskia julkisilla paikoilla. Määräys koskee piirikuntia, joissa on vahvistettu ainakin 20 koronavirustartuntaa. Asiasta kertoi muun muassa Washington Post.

Torstaina Texasissa todettiin yli 7 900 uutta tartuntaa.

Guardian kirjoittaa, että republikaanikuvernööri Greg Abbott on aiemmin vastustanut pakollista maskien käyttöä. Abbott on presidentti Donald Trumpin liittolainen. Trump on toistuvasti vähätellyt koronaviruksen vaikutusta, eikä ole itse julkisissa esiintymisissä käyttänyt maskia terveydenhuollon asiantuntijoiden suosituksista huolimatta.

Washington Postin mukaan kesäkuussa useampi texasilainen pormestari pyysi kuvernööriltä lupaa säätää määräyksiä ja rajoituksia alueillaan. Toiveena oli, että pormestarit voisivat määrätä maskien käytöstä. Tuolloin Abbott ei antanut alueille lupaa rangaista ihmisiä, jotka eivät käytä suojia.

Osavaltio aikoo rajoittaa kokoontumiset enintään kymmeneen ihmiseen, tosin muutamin poikkeuksin. Yhdysvalloissa juhlitaan viikonloppuna itsenäisyyspäivää, jota monet viettävät tavallisesti kokoontumalla yhteen.

Yhdysvalloissa on tilastoitu yli 2,7 miljoonaa koronavirustartuntaa ja yli 128 000 virukseen liittyvää kuolemaa. Maassa on vahvistettu eniten tartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia koko maailmassa.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden vahvistettu lähes 400 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Vastaava luku Brasiliassa on hieman alle 300. Brasiliassa on todettu toiseksi eniten koronavirustartuntoja ja niihin liittyvä kuolemia maailmassa.

Suomessa vastaava suhdeluku on 59 ja Ruotsissa yli 530.

Erilaisista tiedonkeruu- ja tilastointitavoista johtuen sivuston lukemat ovat usein korkeampia kuin Johns Hopkinsin yliopiston seurannassa.