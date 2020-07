Ainakin neljäkymmentä ihmistä on kuollut rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa ja mutavyöryissä Japanissa – yli puolta miljoonaa kehotettu evakuoitumaan

Rankkasateiden on ennakoitu jatkuvan maanantain ja tiistain ajan.

Rankkasateet ovat aiheuttaneet maanvyöryjä ja tulvia Japanissa.

Kymmeniä ihmisiä on kuollut rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa ja mutavyöryissä Kyushun saarella Japanissa.

Viikonloppuna alkaneista rankkasateista, tappavista mutavyöryistä ja tulvista on kärsinyt pahiten Kumamoton prefektuuri, jossa sateet ovat jälleen yltymässä, kertoo Japanin yleisradioyhtiö NHK.

Viranomaisten mukaan Kumamoton alueella 44 ihmistä on kuollut, yhden uskotaan kuolleen ja kymmenen ihmistä on kateissa.

Kymmenettuhannet pelastustyöntekijät jatkavat kadonneiden etsintää vaikeissa olosuhteissa.

"Rankkasateen vuoksi jouduimme perumaan joitakin helikopterien hätälentoja onnettomuusalueen yli", kertoi paikallinen onnettomuusviranomainen Tsubasa Miyamoto uutistoimisto AFP:lle.

Japanin ilmatieteen laitos on NHK:n mukaan antanut rankkasateista korkeimman mahdollisen hätävaroituksen monen prefektuurin alueelle Kyushun saarella. Viranomaiset kehottavat ihmisiä hakeutumaan vankkoihin rakennuksiin, jos hätäsuojaan hakeutuminen on liian vaarallista.

Vapaaehtoinen evakuointikäsky on uutistoimisto AFP:n mukaan annettu noin puolelle miljoonalle japanilaiselle.

Pääministeri Shinzo Abe pyysi maanantaina kaikkia japanilaisia olemaan varuillaan ja seuraamaan paikallisten viranomaisten tiedonantoja.

Rankkasateiden on ennakoitu jatkuvan maanantain ja tiistain ajan. Maanantai-iltaan mennessä Kyushun saaren pohjois- ja eteläosiin odotetaan noin 250 millimetrin sateita.

Läheiselle Shikokun saarelle ennustetaan 300 millimetrin sateita vuorokauden aikana. Japanin ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan saarilla saadaan miltei saman verran sateita yhteensä koko heinäkuun ajalta.

Suomessa varoitetaan vaarallisesta rankkasateesta, kun vuorokaudessa sataa 120 millimetriä. Kesäaikaan Suomessa sataa keskimäärin noin 150 millimetriä kuukaudessa.

Mutavyöryt ovat johtaneet useiden talojen sortumiseen alueella. Tulvavedet ovat tärvelleet myös monia teitä ja siltoja, minkä vuoksi pääsy moniin eristäytyneisiin yhteisöihin on estynyt.

"Se oli pelkkää vettä silmänkantamattomiin", kertoi paikallinen linja-autonkuljettaja Hirokazu Kosaki paikallismedialle.

Japanissa on meneillään vuotuinen sadekausi, joka aiheuttaa usein tappavia tulvia ja mutavyöryjä. Maan ilmatieteen laitoksen mukaan pahimmilla alueilla kuitenkin sataa nyt kovemmin kuin vuosikymmeniin, kertoo NHK.

Vuonna 2018 yli 200 ihmistä kuoli tulvissa samalla alueella, joka taas kärsii tuhoista.

Suurin yksittäinen tragedia toistaiseksi koettiin vanhusten hoivakodissa, jossa 14 ihmistä löydettiin kuolleena jokiveden tulvittua hoivakodin pohjakerrokseen. Pyörätuoleissa olevat asukkaat eivät päässeet pakenemaan nousevaa vettä yläkerroksiin.

Hoivakodista onnistuttiin evakuoimaan noin 50 asukasta ja henkilökunnan jäsentä, jotka kuljetettiin turvaan veneellä.

Suurten ihmismäärien evakuointia on vaikeuttanut koronaviruksen leviämisen pelko. Japanissa lähes 1 000 ihmistä on kuollut tautiin, ja tartuntoja on todettu lähes 20 000.

Evakuointikeskuksissa perheiden välillä yritetään pitää etäisyyttä, ja evakuoituja on määrätty pesemään käsiään tiheään tahtiin sekä käyttämään kasvomaskeja.

Paikallisen energiayhtiön mukaan Kumamoton alueella yli 4 600 kodin arvellaan olevan vailla sähköä.

Pelastustöihin on määrätty yhteensä yli 40 000 poliisia, pelastustyöntekijää, rannikkovartioston jäsentä sekä sotilasta.