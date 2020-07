Yhdysvallat vahvisti vetäytymisensä WHO:sta

Presidentti Donald Trump on syyttänyt WHO:ta liian likeisistä suhteista Kiinan. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvallat on virallisesti vahvistanut YK:lle vetäytyvänsä Maailman terveysjärjestöstä WHO:sta, kertoo muun muassa demokraatteja edustava senaattori Bob Menendez Twitterissä.

Ulkoministeriön tiedottajan mukaan Yhdysvallat on ilmoittanut YK:n pääsihteerille Antonio Guterresille, että Yhdysvallat lähtee WHO:sta 6. heinäkuuta 2021. Yhdysvallat on WHO:n suurin rahoittaja.

Guterresin tiedottaja Stephane Dujarric vahvisti Yhdysvaltain jättäneen vetäytymistä koskevan ilmoituksen.

Presidentti Donald Trump on syyttänyt WHO:ta liian likeisistä suhteista Kiinan. Trumpin mukaan WHO on Kiinan talutusnuorassa eikä ole tehnyt tarpeeksi koronaviruspandemian ehkäisemiseksi.

Joidenkin arvostelijoiden mielestä Trump pyrkii WHO:n arvostelulla kääntämään huomion pois siitä, miten hän on hoitanut pandemiaa Yhdysvalloissa.

Yhdysvalloissa molempien puolueiden lainsäätäjät ovat pitkään viitanneet WHO:n ongelmiin, mutta monet heistä ovat myös tuominneet Trumpin päätöksen vetäytyä järjestöstä maailmanlaajuisen pandemian aikana, kertoo CNN.