Yhdysvalloissa koronatartuntojen määrä nousee edelleen rajusti – vuorokaudessa todettu yli 65 000 uutta tartuntaa

Yhdysvaltojen Kaliforniassa ihmiset jonottivat pandemiasta huolimatta Anaheimin Disneylandin ulkoilma ostoskeskukseen. LEHTIKUVA / AFP

Yhdysvalloissa koronavirustartuntojen määrä jatkaa rajua nousua. Torstaina maassa kerrottiin 65 551 uudesta tartunnasta, mikä on uusi vuorokausikohtainen ennätys. Luku perustuu baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seurantaan.

Edellinen vuorokausiennätys, noin 60 200 tartuntaa, on tiistailta.

Yhteensä tartuntoja on todettu jo yli 3,1 miljoonaa, mikä on eniten maailmassa. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu yli 133 000, mikä sekin on maailmanlaajuisesti korkein maakohtainen luku. Yhdysvalloissa on noin 330 miljoonaa asukasta.

Todettujen tartuntojen määrät ovat viime viikkoina olleet nousussa erityisesti maan läntisissä ja eteläisissä osavaltioissa.

Asiantuntijat ovat varoittaneet, että myös kuolemien määrä saattaa lähiaikoina kääntyä uuteen nousuun. Keskiviikkoillan ja torstain-illan välisenä aikana tilastoitiin Johns Hopkinsin mukaan noin tuhat uutta kuolemaa.

Presidentti Donald Trump on sitkeästi sitä mieltä, että tartuntamääriä selittää laaja testaus.

"Syy siihen, että meillä on niin paljon tapauksia verrattuna huonommin pärjänneisiin maihin on se, että testauksemme on suurempaa ja parempaa. Olemme testanneet 40 miljoonaa ihmistä. Jos olisimme testanneet 20 miljoonaa, tapauksia olisi puolet nykyisestä", Trump tviittasi torstaina.

Asiantuntijat ovat toistuvasti todenneet, että Trumpin väite on vailla todellisuuspohjaa, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Boliviassa maan väliaikaisella presidentillä Jeanine Anezilla, 53, on todettu koronavirustartunta. Presidentti kertoi tartunnastaan torstaina Twitterissä. Hän ilmoitti voivansa hyvin, jatkavansa töitään ja pysyvänsä karanteenissa 14 päivää.

Myös neljällä Bolivian hallituksen ministerillä on viime päivinä todettu tartunta. Lisäksi senaatin puheenjohtaja Eva Copa kertoi keskiviikkona vetäytyvänsä eristykseen varotoimena.

"Koska niin monen testitulos on viime viikkoina ollut positiivinen, minäkin tein testin", Anez sanoi.

Bolivia on ollut poliittisesti kovilla. Maan entinen presidentti Evo Morales syrjäytettiin vallasta marraskuussa, jonka jälkeen maata on johtanut väliaikainen hallitus. Uudet vaalit oli tarkoitus pitää toukokuun alussa, mutta koronatilanteen vuoksi niitä lykättiin.

Nyt Boliviassa on määrä järjestää vaalit alle kahden kuukauden päästä syyskuussa – koronaepidemiasta huolimatta.

Noin 11 miljoonan asukkaan Boliviassa on todettu yhteensä noin 43 000 tartuntaa ja noin 1 500 virukseen liittyvää kuolemaa. Hallitus on arvioinut, että vaaleihin mennessä tartuntoja olisi jo noin 130 000.

Latinalaisessa Amerikassa koronatartuntoja on tavattu myös joidenkin muiden maiden korkeimmassa johdossa. Esimerkiksi Brasilian presidentin Jair Bolsonaron, 65, koronatartunnasta kerrottiin tiistaina.

Noin 210 miljoonan asukkaan Brasiliassa tartuntoja on puolestaan yli 1,7 miljoonaa. Kuolemia on tilastoitu lähes 68 000.

Maailmassa koronavirustartuntoja on todettu jo yli 12,2 miljoonaa. Uutistoimisto AFP:n mukaan tartunnoista liki puolet on tilastoitu Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Virukseen liittyviä kuolemia on maailmassa yli 553 000.

Todellisuudessa tartuntoja lienee kuitenkin tilastoitua enemmän. Testauksen kriteerit ja testien saatavuus vaihtelevat eri maissa, eikä kaikkia tartuntoja varmisteta testein.