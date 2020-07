Korona leviää Hongkongissa ennätyksellistä vauhtia – maskipakko ja yli kahden hengen kokoontumiset kielletty

Viimeisen kuukauden aikana paikalliset tartunnat ovat lähteneet Hongkongissa nousuun, eikä asteittaisista rajoituksista ole ollut apua. LEHTIKUVA/AFP

Hongkongissa on tästä viikosta lähtien käytettävä kasvomaskeja julkisilla paikoilla.

Viranomaiset julkistivat maanantaina kaupungin tähän mennessä tiukimmat rajoitukset koronaviruksen uuden tartunta-aallon torjumiseksi. Yli kahden hengen kokoontumiset julkisilla paikoilla kielletään, ja ravintolat saavat tarjota vain noutoruokaa. Saman talouden jäseniä kokoontumiskielto ei koske.

"Epidemiatilanne Hongkongissa on huomattavan vakava", kuvaili pääsihteeri Matthew Cheung.

Monien tartuntojen alkuperä ei Cheungin mukaan ole tiedossa, kertoo South China Morning Post.

Viranomaiset kertoivat maanantaina myös, että Hongkongiin perustetaan Kiinan avustuksella 2 000 sängyn väliaikainen kenttäsairaala. Samantyyppisiä pystytettiin Wuhaniin epidemian alkuvaiheessa.

Paikalliset viranomaiset olivat jo aiemmin kertoneet suunnitelmista muuntaa suuri messukeskus kenttäsairaalaksi. Hongkongin terveydenhuollon kapasiteetti ei tahdo riittää uuden tartunta-aallon torjumiseen.

Hallinto määräsi aiemmin tässä kuussa muun muassa baarit, yökerhot ja kuntosalit suljettavaksi. Myös maskien käytöstä tehtiin jo aiemmin pakollista julkisessa liikenteessä ja julkisissa sisätiloissa.

Heinäkuun alusta lähtien on vahvistettu yli tuhat tartuntaa, yli 40 prosenttia kaupungin kaikista tapauksista tammikuun lopulta lähtien. Viimeisten viiden päivän aikana on joka päivä todettu yli sata uutta tartuntaa. South China Morning Postin mukaan uusia tartuntoja todettiin maanantaina 145, mikä on päiväkohtainen ennätys.

Jotkut ovat syyttäneet tartunta-aallosta kahden viikon karanteeniin myönnettyjä poikkeuksia "välttämättömille työntekijöille" kuten rekkakuskeille ja lentokoneiden ja laivojen työntekijöille.

Hongkong oli yksi ensimmäisistä paikoista, joihin Kiinasta liikkeelle lähtenyt virus iski. Alkuvaiheessa kaupunki onnistui torjumaan tartunnat hyvin.

7,5 miljoonan asukkaan kaupungissa on todettu yhteensä yli 2 700 tartuntaa ja 20 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Väkilukuun suhteutettuna tartuntoja on Worldometer-tilastosivuston mukaan 37 sataatuhatta asukasta kohden. Suomessa tartuntoja on 134 sataatuhatta kohden.

Kiinassa vahvistettiin maanantaina 61 uutta koronavirustartuntaa, mikä on korkein määrä sitten huhtikuun.

Tartuntaryppäitä on havaittu eri alueilla, ja viranomaiset ovat julistaneet tiukat rajoitukset tartuntojen leviämisen torjumiseksi.

Uusista tartunnoista suurin osa on havaittu Luoteis-Kiinassa Xinjiangin alueella. Alueen pääkaupungissa Urumqissa on aloitettu massiivinen testausohjelma, jossa on tähän mennessä testattu 2,3 miljoonaa aiemmin negatiivisen tuloksen saanutta asukasta.