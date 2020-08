Maailmalla on varmistettu jo yli 18 miljoonaa koronavirustartuntaa. Esimerkiksi Filippiinit on ottanut käyttöön uusia rajoitustoimia useissa maakunnissa. LEHTIKUVA / AFP

Maailmalla on varmistettu jo yli 18 miljoonaa koronavirustartuntaa, selviää Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Yliopiston seurannassa synkkä rajapyykki ylittyi Suomen aikaa maanantaina aikaisin aamulla.

Määrällisesti eniten tartuntoja on Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Yhdysvalloissa on varmistettu reilusti yli 4,6 miljoonaa tartuntaa ja Brasiliassakin yli 2,7 miljoonaa. Näiden lisäksi miljoonan tartunnan raja on ylittynyt myös Intiassa, jossa tartuntoja on varmistettu yli 1,7 miljoonaa.

Filippiineillä maan presidentti Rodrigo Duterte ilmoitti sunnuntaina määräävänsä uusia kiristettyjä koronavirusrajoituksia pääkaupunki Manilaan, kertoo uutiskanava CNN.

Uudet rajoitukset tulevat voimaan keskiyöllä tiistaina Manilassa sekä Lagunan, Caviten, Rizalin ja Bulacanin maakunnissa. Niiden mukaan alle 21-vuotiaiden ja yli 60-vuotiaiden sekä raskaana olevien naisten ja riskiryhmään kuuluvien tulee pysyä kotona. CNN Philippines -televisiokanavan mukaan kotoa saa poistua ainoastaan töihin tai ostamaan välttämättömiä tarpeita.

Lääkärit varoittivat lauantaina, että maa on häviämässä taistelun koronavirusta vastaan ja vetosivat Duterteen, että tämä tiukentaisi uudelleen koronarajoituksia.

Duterte myös hyväksyi 10 000 lääketieteen ammattilaisen palkkaamisen ja armeijan kutsumisen nykyisten terveydenhuollon työntekijöiden avuksi, kertoi presidentin edustaja Henry Roque tiedotteessa maanantaiaamuna CNN:n mukaan.

Filippiinien terveysministeriö kertoi sunnuntaina yli 5 000 uudesta tartunnasta, minkä jälkeen tartuntoja on varmistettu yhteensä 103 185. Maassa on kirjattu yli 2 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla on kirjattu jo yli 200 000 koronaan liittyvää kuolemaa, kertoo uutiskanava CNN.

Eniten koronakuolemia on alueella kirjattu Brasiliassa. Maan terveysministeriö ilmoitti sunnuntaina 541 uudesta koronaan liittyvästä kuolemasta. Brasiliassa on kirjattu tämän jälkeen yhteensä noin 94 000 koronakuolemaa.

Brasilian terveysministeriö kertoi myös, että maassa on varmistettu 25 800 uutta tartuntaa. Yhteensä tartuntoja on jo yli 2,7 miljoonaa.

Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan maailmalla on kirjattu yhteensä yli 687 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Brasilian presidentin vaimolla Michelle Bolsonarolla, 38, todettiin koronavirustartunta viime viikolla. Viranomaiset kertoivat tartunnasta torstaina. Presidentti Jair Bolsonaro ehti jo parantua omasta koronatartunnastaan ja palasi töihin viikonloppuna.

Presidentin kanslia kertoi viime viikolla Michelle Bolsonaron voivan hyvin ja noudattavan presidentin lääkäriryhmän ohjeita.

CNN:n mukaan Bolsonarojen lisäksi ainakin kuudella Bolsonaron hallituksen ministerillä on todettu koronavirustartunta.

Presidentti Bolsonaroa on arvosteltu koronakriisin surkeasta hoidosta. Brasiliassa on rekisteröity toiseksi eniten koronatartuntoja ja viruskuolemia Yhdysvaltain jälkeen.

Bolsonaro on vähätellyt koronavirusta ja sanonut laajojen eristystoimien olevan tuhoisia maan taloudelle.

Kosovon pääministerillä Avdullah Hotilla on todettu koronavirustartunta. Hän kertoi tartunnasta myöhään sunnuntaina Facebookissa ja sanoi asettuvansa eristyksiin seuraavien kahden viikon ajaksi. Hän kertoo jatkavansa eristyksen aikana tehtäviensä hoitoa kotonaan.

Kesäkuussa pääministerin tehtävään astuneen Hotin mukaan hänellä ei ole lievän yskän lisäksi muita merkkejä taudista.

Tartuntojen määrä on ollut kesän aikana kasvussa Kosovossa muun Balkanin alueen tavoin. Kosovo on yksi Euroopan köyhimmistä maista, ja sillä on erittäin hauras terveydenhuollon infrastruktuuri.

Noin 1,8 miljoonan asukkaan maassa on varmistettu lähes 9 000 koronatartuntaa ja kirjattu noin 250 koronaan liittyvää kuolemaa.

Kosovon terveydenhuoltosektorin ammattiliittojen johtaja Blerim Syle varoitti aiemmin tässä kuussa, että maasta voisi tulla Balkanin Wuhan. Uusi koronavirus havaittiin Kiinan Wuhanissa viime vuoden lopulla. Wuhan on Kiinan pahiten koronan runtelemia alueita.

Yhdysvalloissa yli 47 500 uutta tartuntaa

Yhdysvalloissa varmistettiin edellisten 24 tunnin ajalta yli 47 500 uutta koronavirustartuntaa. Asia selviää Johns Hopkins -yliopiston seurannasta, jonka luvut on tarkistettu Suomen aikaa maanantaina aamuyöstä.

Sunnuntaina tartuntojen määrä notkahti hieman alaspäin, kun edellisten viiden päivän aikana tapausten määrä ylitti joka päivä 60 000 tartunnan rajan. Sunnuntaisin on usein kirjattu viikon alhaisin tartuntalukema. Asiaa on selitetty esimerkiksi tilastoinnin viiveillä.

Yhdysvalloissa on määrällisesti eniten koronatartuntoja ja -kuolemia koko maailmassa. Maassa on kirjattu noin 155 000 koronakuolemaa. Uusia koronaan liittyviä kuolemia maassa kirjattiin edellisen vuorokauden ajalta 515.

Johns Hopkinsin mukaan maailmalla on kirjattu tähän mennessä yhteensä lähes 688 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden varmistettu 14 535 tartuntaa ja kirjattu 478 koronakuolemaa. Tartuntojen kolmen kärjestä Brasiliassa vastaavat suhdeluvut ovat 12 853 ja 443, Intiassa taas 1 307 ja 28.

Suomessa miljoonaa asukasta kohden on varmistettu 1 345 tartuntaa ja kirjattu 59 koronakuolemaa. Ruotsissa on sen sijaan miljoonaa asukasta kohden varmistettu 7 959 tartuntaa ja kirjattu 568 koronakuolemaa.

-----

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.