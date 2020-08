UM on tavoittanut 18 suomalaista Beirutin räjähdysten jälkeen – yksi suomalainen on loukkaantunut lievästi

Yhteensä 40 on tehnyt Libanoniin matkustusilmoituksen, näistä 12 on eritellyt olevansa Beirutissa.

Beirutissa tapahtui tiistai-iltana valtava räjähdys satama-alueella, mikä nosti valtavan savupilven kaupungin taivaalle ja aiheutti rakennuksia tuhoavan paineaallon. LEHTIKUVA / AFP / STR

Yksi ulkoministeriön Libanonista tavoittama suomalainen on loukkaantunut lievästi. Ulkoministeriön viestinnästä kerrotaan STT:lle, että loukkaantuminen liittyy Beirutin eilisiin tapahtumiin, mutta tapauksesta ei kerrota tämän tarkemmin.

Ulkoministeriö on tavoitellut matkustusilmoituksen tehneitä suomalaisia Libanonista Beirutissa tiistaina tapahtuneiden räjähdysten jälkeen. Ministeriö on tavoittanut yhteensä 18 suomalaista. Yksikään tavoitetuista ei ole kertonut tarvitsevansa apua. Tavoitetuista kahdeksan on maassa ja kymmenen ei.

Libanonin talous on romahtanut edellisten kuukausien aikana. Paikallinen valuutta sukeltaa, lukuisat yritykset sulkevat oviaan ja köyhyys on kasvussa työttömyyden tavoin.

Save the Children -hyväntekeväisyysjärjestön mukaan tapaus ei olisi voinut sattua pahempaan aikaan.

Libanonin välit ovat myös kiristyneet naapurimaa Israelin kanssa viime aikoina. Reilu viikko sitten Israel kertoi estäneensä viiden Hizbollah-järjestön jäsenen yrityksen tunkeutua maahan. Hizbollah on kiistänyt syytökset.

Lisäksi Libanonissa odotetaan YK:n tuomioistuimelta tuomiota Libanonin entisen pääministerin Rafik al-Haririn murhasta vuonna 2005. Tuomion on määrä tulla perjantaina.

Al-Hariri kuoli pommi-iskussa, josta on syytettynä poissaolevana neljä henkilöä, joiden epäillään olevan libanonilaisen Hizbollah-järjestön jäseniä. Entisen pääministerin lisäksi iskussa kuoli 21 muuta ihmistä.