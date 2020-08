Koronatapaukset vähentyneet Norrbottenissa

Pohjois-Ruotsin koronatilanne näyttää hieman rauhoittuneen. Uusien tautitapausten ja sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä on laskenut.

Miska Puumala

Kahta kuntaa lukuun ottamatta Norrbottenissa ei rekisteröity joko yhtään tai vain yksittäisiä uusia koronatartuntoja. Kiirunassa rekisteröitiin viime viikolla 14 ja Pajalassa viisi uutta tartuntaa.

Edellisen kerran näin vähän uusia tapauksia Norrbottenissa rekisteröitiin edellisen kerran viikolla 21.

Tällä hetkellä pohjoisimman läänin alueella on seitsemän ihmistä koronan vuoksi sairaalahoidossa. Heistä kolme on tehohoidossa.

Tartuntatautien erikoislääkäri Jonas Hansson kehottaa silti pidättyväisyyteen.

”Jos nyt alamme hutiloida emmekä huolehdi turvaväleistä, tapausten määrä voi taas kohota”, hän sanoo Ruotsin television (SVT) Norrbottenin toimitukselle.

Koronatapausten määrät ovat Norrbottenissa silti edelleen korkeat. Jällivaarassa tapauksia on rekisteröity noin 600, Kiirunassa ja Luulajassa 250, Bodenissa 170, Piitimessä 160 ja Pajalassakin muutama kymmenen.

Norrbottenissa koronaan on menehtynyt 86 ihmistä. Heistä miehiä on 51 ja naisia 35. Kuolleiden keski-ikä on 82 vuotta.

Koko Ruotsissa koronaan on kuollut 5 747 henkilöä. Koronaan sairastuneita on 81 181. Maanantaista tiistaihin tautitapausten määrä kasvoi 169:lla.

Tehostetun hoidon osastoilla on hoidettu tai hoidetaan edelleen kaikkiaan 2 523 henkeä. Keskiviikkona tehohoidossa oli 38 henkilöä.