Yhdysvalloissa yli 2 000 uutta koronakuolemaa – päiväluku on korkein kuukausiin

Meksikossa on varmistunut määrällisesti kolmanneksi eniten koronakuolemia maailmassa. Edellä ovat vain Yhdysvallat ja Brasilia.

Yhdysvalloissa todettiin torstaina noin 2 060 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa vuorokauden aikana, kertoo baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta.

Uutistoimisto AFP:n mukaan kyseessä on korkein päiväluku kolmeen kuukauteen. Sen mukaan edellinen yli 2 000 kuoleman päivä tilastoitiin toukokuun alussa.

Luku kertoo uusien kuolemien määrän keskiviikkoillasta torstai-iltaan paikallista aikaa.

Uusia tartuntoja maassa todettiin yli 58 000, mikä vastaa melko lailla viime viikkojen päivittäisiä määriä.

Yhdysvalloissa on rekisteröity määrällisesti eniten koronavirustartuntoja ja -kuolemia maailmassa. Tartuntoja on todettu jo lähes 4,9 miljoonaa. Noin 160 000 ihmistä on kuollut.

Välilukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden kuollut koronan seurauksena noin 490 ihmistä ja tartuntoja on todettu yli 15 000, kertoo tilastosivusto Worldometer. Sen luvut eroavat jonkin verran Johns Hopkinsin luvuista.

Meksikossa koronakuolemien määrä jo yli 50 000

Meksikossa on nyt raportoitu yli 50 000 koronavirukseen liittyvää kuolema. Maan terveysministeriö kertoi torstaina paikallista aikaa yli 800 uudesta tapauksesta, minkä myötä maassa on nyt tullut tietoon jo yli 50 500 koronavirukseen liittyvää kuolintapausta.

Tartuntoja yli 128 miljoonan asukkaan maassa on todettu puolestaan yli 462 600 kappaletta.

Välilukuun suhteutettuna Meksikossa on miljoonaa asukasta kohden kuollut koronan seurauksena noin 390 ihmistä.

Afrikassa todettujen koronavirustartuntojen määrä on ylittänyt miljoonan rajapyykin, laskee AFP.

Yli puolet Afrikan tartunnoista on todettu Etelä-Afrikassa, jossa raportoitiin pelkästään torstaina yli 8 000 uutta tartuntaa. Kaikkiaan tartuntoja on maassa varmistunut yli 538 000 kappaletta. Koronaan liittyviä kuolemia tiedossa on puolestaan noin 9 600.

Etelä-Afrikassa on todettu määrällisesti viidenneksi eniten tartuntoja maailmassa. Edellä ovat Yhdysvallat, Brasilia, Intia ja Venäjä.

Välilukuun suhteutettuna Etelä-Afrikassa on miljoonaa asukasta kohden kuollut koronan seurauksena noin 160 ihmistä.

Afrikan todellisten tartuntalukujen uskotaan olevan todellisuudessa paljon suurempia kuin todettujen tartuntojen määrän. Monissa mantereen maissa terveydenhuolto on ontuvaa ja koronatestien tekeminen on rajallista.

Esimerkiksi Egyptissä tartuntoja on varmistunut 95 000 kappaletta ja Nigeriassa 45 000.

Maailmanlaajuisesti koronavirustartuntoja on todettu noin 19 miljoonaa. Koronaan liittyviä kuolemia on tiedossa yli 712 000, kertoo Johns Hopkins -yliopisto.