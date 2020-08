Libanonin pääministeri ilmoittanut hallituksensa eroavan – syytti viime viikon räjähdyksestä korruptoitunutta poliittista eliittiä

Ulkomaat STT

Räjähdyksessä kuolleiden määrä on noussut ainakin 220:een, ainakin 110 ihmistä on vielä kateissa. Lisäksi loukkaantuneita on kuutisentuhatta.