Ydinsukellusvene Kursk upposi 20 vuotta sitten onnettomuudessa, joka oli kova isku Venäjän ylpeydelle

Ydinsukellusvene Kursk upposi 12. elokuuta vuonna 2000. Kuva on otettu aiemmin samana vuonna. LEHTIKUVA / AFP

Venäjällä muistellaan tänään 20 vuoden takaista sukellusvene Kurskin onnettomuutta. Ydinsukellusveneen kaikki 118 miehistön jäsentä saivat surmansa onnettomuudessa, joka johtui sen torpedo-osastolla tapahtuneesta räjähdyksestä.

Kursk oli räjähdyksen sattuessa 12. elokuuta vuonna 2000 sotaharjoituksessa Barentsinmerellä. Viallinen torpedo räjähti laukaisuputkessa, minkä vuoksi muutkin torpedot räjähtivät, ja alus upposi pohjaan 108 metrin syvyyteen.

Kursk löydettiin päivää myöhemmin, mutta venäläiset hylkäsivät aluksi ulkomaiset avuntarjoukset ja yrittivät hoitaa pelastusoperaation itse. Kun Venäjä lopulta hyväksyi ulkomaisen avun, oli jo liian myöhäistä. Norjalaiset sukeltajat pääsivät hylyn luo yhdeksän päivää onnettomuuden jälkeen, jolloin kaikki miehistön jäsenet olivat jo kuolleet.

Suurin osa kuoli jo itse räjähdyksessä, mutta 23 selvisi siitä. He kuolivat myöhemmin hapen puutteeseen. Kurskin hylky nostettiin myöhemmin merestä.

Pietarissa pidetään tänään muistotilaisuus, joka alkaa kello 13 Suomen aikaa.

Kurskin uppoaminen oli kova isku Venäjän kansalliselle ylpeydelle ja antoi osviittaa maan asevoimien kylmän sodan jälkeisestä alennustilasta.

Tapaus oli myös suuri haaste ensimmäistä vuottaan presidenttinä olleelle Vladimir Putinille. Putin sai tuolloin venäläismediassakin paljon kritiikkiä pelastusoperaation hoidosta. Presidenttiä ruoskittiin esimerkiksi siitä, että hän jatkoi aluksi lomaansa. Nykyisin vastaava kritiikki tuskin olisi mahdollista, sillä media on Venäjällä nyt paljon vahvemmin valtion hallussa.

Venäjän asevoimat on Kurskia seuranneina vuosina saanut tuntuvasti lisää rahoitusta, jolla sen kalustoa on nykyaikaistettu. Siitä huolimatta Venäjällä on sattunut varsin usein sukellusveneonnettomuuksia. Esimerkiksi viime vuoden heinäkuussa 14 merimiestä kuoli sukellusveneessä syttyneessä tulipalossa lähellä Murmanskia.

-----

Lähteenä mm. BBC.