Mies kuoli todennäköisesti biisonin hyökkäykseen Yhdysvalloissa – tapauksella ei ole yhtään varmaa silminnäkijää

Markku Vuorikari

Kuvan biisonit eivät liity tapaukseen.

55-mies kuoli todennäköisesti biisonin puskettua häntä Yhdysvalloissa Utahin osavaltiossa. Asiasta uutisoi paikallinen KSL-televisiokanava.

Tapaus paljastui, kun kaksi naista törmäsi valtion luonnonpuistossa yksinäiseen kulkijaan, joka huusi apua. Naiset soittivat hätänumeroon.

Puiston henkilökunta antoi loukkaantuneelle miehelle ensiapua ja järjesti helikopterilennon Utahin yliopistolliseen sairaalaan.

Lehdistötiedotteen mukaan miehen vaaralliset vammat sopivat biisonin hyökkäykseen, mutta tapauksella ei ollut yhtään todistajaa. Onnettomuutta tutkitaan yhtä.

Mies löydettiin puistosta lauantaina aamulla ja hän menehtyi vammoihinsa lauantaina ja sunnuntain välisenä yönä. Perjantaina puiston Instagram-sivuilla varoitettiin biisoneista ja suositeltiin pitämään etäisyyttä eläimiin.

Täysikasvuinen biisoniuros voi painaa jopa tuhat kiloa. Biisonit ovat ketteriä eläimiä, ne juoksevat nopeasti ja hyppäävät korkealle.

Biisonin mielialan voi aistia sen hännän asennosta. Kun häntä on alaspäin, biisoni on rauhallinen. Silloin kun eläimen häntä sojottaa ylöspäin, biisoni on valmis hyökkäykseen.

Yhdysvalloissa on tapahtunut tänä kesänä useita biisonin hyökkäyksiä ihmisen kimppuun.

Lue aiheesta tarkemmin: Man dead after possible bison attack in Antelope Island, Utah