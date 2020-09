Venäjä reagoi tietoihin Navalnyin myrkytyksestä syyttämällä Saksaa "yhteistyön puutteesta" ja "informaatiokampanjasta"

LEHTIKUVA / AFP

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin mukaan myrkytys nostaa esille vakavia kysymyksiä, joihin vain Venäjä voi vastata ja joihin sen myös pitää vastata.

Venäjässä poliitikot ja hallintoa lähellä oleva mediat ovat reagoineet Saksan hallituksen vahvistukseen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkytyksestä vihjailemalla, että Saksa pyrkisi vain mustamaalamaan Venäjää informaatiokampanjan avulla.

"Todistamme jälleen tilannetta, jossa kumppanimme tekevät mieluummin äänekkäitä julkisia kannanottoja esittämättä minkäänlaisia faktoja ja samalla ohittavat täysin kaikki lailliset yhteistyön väylät", maan ulkoministeriö sanoi venäläisen uutistoimisto Interfaxin mukaan.

Samalla ulkoministeriö vihjasi, että Saksan tavoitteena olisi vain oikeuttaa Venäjän vastaisia toimia.

"On selvää, miksi he käyttävät "megafonidiplomatiaa" ja korvaavat normaalin yhteistyön informaatiokampanjalla, mutta jos heidän todellinen tavoitteensa on tehdä yhä perusteellinen tutkimus laki- ja lääkeviranomaisten toimesta -- mitä me tiukasti vaadimme --, pyydämme heitä suostumaan täyteen yhteistyöhön ja vaihtamaan tietoja kanssamme", ulkoministeriö jatkoi tiedotteessaan.

Venäjän narratiivia etenkin ulkomailla edistämään pyrkivä Sputnik taas haastatteli Novitshokin kehittämisessä mukana ollutta Leonid Rinkiä, joka väitti, että Navalnyin oireet "eivät täsmäisi" myrkystä tuleviin oireisiin.

Merkel: Vakavia kysymyksiä, joihin Venäjän tulee vastata, Nord Stream 2:n kohtalo nousi tapetille

Saksan hallitus vahvisti eilen tiedon, että Navalnyi myrkytettiin. Myrkkynä oli jo runsaan parin vuoden takaisesta Britannian myrkytystapauksesta tuttu Novitshok-ryhmän hermomyrkky.

Saksan hallituksen mukaan oppositiojohtajalle berliiniläissairaalassa tehdyt testit varmistivat asian yksiselitteisesti.

"On järkyttävää, että Aleksei Navalnyi on joutunut kemiallisella hermomyrkyllä tehdyn hyökkäyksen uhriksi Venäjällä", sanoi hallituksen edustaja Steffen Seibert lausunnossaan.

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin mukaan myrkytys nostaa esille vakavia kysymyksiä, joihin vain Venäjä voi vastata ja joihin sen myös pitää vastata.

Saksan mediassa on jo noussut esille kriittisiä kommentteja siitä, voidaanko kiisteltyä Nord Stream 2 -kaasuputkihanketta jatkaa Navalnyin myrkytyksen jälkeen.

Ennen keskiviikkoa Merkel on sanonut, että kaasuputki hanke jatkuisi ennallaan tapauksesta huolimatta.

Nord Stream 2 kulkee Itämeren lävitse, ja Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom on kaasuputken suurin omistaja. Myös suomalaisyhtiö Fortumilla on osuus putkihankkeessa sen osittain omistaman saksalaisen Uniper-yhtiön kautta, joka rahoittaa putken rakennusta.

Myös Suomi tuomitsi

Presidentti Sauli Niinistö luonnehti keskiviikkoiltana Saksan viranomaistietoja huolta herättäviksi.

"Kemiallisen aseen käyttö on järkyttävää. Koko kansainväliselle yhteisölle on tärkeää saada tapahtumista mahdollisimman perusteellinen selvyys", hän sanoo presidentin kanslian julkaisemassa lausunnossa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) puolestaan tuomitsi kemiallisten aseiden käytön kaikissa olosuhteissa ja vaati siihen syyllistyneitä oikeuden eteen.

Navalnyi on parhaillaan hoidossa berliiniläisessä sairaalassa. Häntä on pidetty koomassa, mutta hänen tilaansa on kuvattu vakaaksi.