Luotto rokotteisiin kasvaa Euroopassa, ilmenee tutkimuksesta – muualla nähtävissä huomattavaakin luottamuksen laskua

Tutkimuksen mukaan luotto rokotteisiin on kasvanut muun muassa Ranskassa ja Britanniassa. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Ihmisten luotto rokotteiden turvallisuuteen kasvaa hitaasti Euroopassa, mutta laskee osassa Aasiaa ja Afrikkaa, selviää laajasta kansainvälisestä kyselytutkimuksesta. Tutkimus on julkaistu tiedelehti Lancetissa.

Luottamusta rokotteisiin kartoittavaan tutkimukseen vastasi lähes 300 000 ihmistä. Tutkimuksen mukaan luotto rokotteisiin on kasvanut lähes koko Euroopassa, muun muassa Ranskassa ja Britanniassa. Luotto on puolestaan laskenut merkittävästi Puolassa ja Serbiassa.

Esimerkiksi Afganistanissa, Filippiineillä, Indonesiassa, Nigeriassa ja Pakistanissa rokotteiden turvallisuutta hyvin paljon epäilevien määrä on kasvanut huomattavasti vuodesta 2015 vuoteen 2019, tutkimuksessa sanotaan.

Tutkimuksen tekijät uskovat "huolestuttavan trendin" johtuvan osittain poliittisesta epävakaudesta ja uskonnollisista ääriaatteista. Myös netissä välitettävän virheellisen tiedon uskotaan vaikuttavan ihmisten ajatuksiin rokotteista.

"Rokotekattavuuden suuret pudotukset johtuvat usein siitä, että on joku toteen näyttämätön pelote, joka kylvää epäilystä rokotteiden turvallisuudesta", kertoo tutkimusta johtanut Heidi Larson London school of hygiene and tropical medicine -yliopistolta.

Hänen mukaansa ihmisten yleinen epäluottamus poliitikkoja kohtaan luultavasti vaikuttaa myös ihmisten ajatuksiin rokotteista.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan rokotteiden ottamatta jättäminen on yksi suurista globaaleista terveysuhista, sillä rokotekattavuuden laskiessa on viime vuosina havaittu esimerkiksi polion ja tuhkarokon leviämistä.

Maailmalla kehitetään tällä hetkellä kilpaa rokotetta koronavirusta vastaan, ja tutkijat peräänkuuluttavatkin investointeja terveyskampanjoihin. Muutoin vaarana voi olla, että valmistuessaan koronavirusrokote ei koskaan saavuta täydellistä potentiaaliaan.