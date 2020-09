USA:n länsirannikolla tulipätsit roihuavat edelleen valtoimenaan, Oregonissa evakuoitu jo puoli miljoonaa ihmistä

Koko Yhdysvaltojen länsirannikkoa piinaavat erittäin tuhoisat palot. Kuvassa palanut auto Oregonin osavaltiossa torstaina. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvalloissa Oregonin osavaltiossa ainakin puoli miljoonaa ihmistä on evakuoitu valtoimenaan riehuvien maastopalojen tieltä, kertovat osavaltion viranomaiset.

Koko Yhdysvaltojen länsirannikkoa piinaavat erittäin tuhoisat palot. Ainakin kahdeksan ihmisen oli vahvistettu kuolleen paloissa rannikon kolmessa osavaltiossa Kaliforniassa, Oregonissa ja Washingtonissa.

Oregonin kuvernöörin Kate Brownin mukaan palot ovat kolmen vuorokauden aikana tuhonneet kaksi kertaa niin paljon maastoa kuin mitä osavaltiossa keskimäärin vuodessa palaa. Ainakin viisi kaupunkia on kärsinyt huomattavia vahinkoja.

"Osavaltiossamme ei ole koskaan roihunnut näin paljon hallitsemattomia paloja. Olen varma siitä, että ne ovat tuoneet mukanaan myös kuolonuhreja. Heti kun meillä on tästä lisää varmistettua tietoa, kerromme sen", Brown lupasi.

Molallan kaupungissa poliisit kävivät läpi taloja varmistaakseen, että asukkaat ovat lähteneet. Tyhjän talon merkiksi talon ajotiehen maalattiin rasti.

"On aivan eri asia lähteä kodistaan, kun sinut pakotetaan siihen. Se on kamalaa: tämä on minun kotini. Tärkeintä kuitenkin on, että lapseni, mieheni, koirani, kissani ja kaikki naapurini pääsevät turvaan", luetteli Denise Pentz, joka on asunut kaupungissa 11 vuotta.

Kaliforniassa ja Washingtonissa palojen sammutusta ovat vaikeuttaneet viikonlopusta lähtien poikkeuksellinen helleaalto ja kovat, kuivat tuulet. Esimerkiksi Los Angelesin piirikunnassa rikottiin viikonloppuna lämpöennätys, kun lämpötila nousi 49 asteeseen.

Pelkästään Kaliforniassa 28:aa eri paloa yrittää hillitä yli 14 000 sammuttajaa.