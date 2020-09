Ruotsissa kumotaan koronan aiheuttama vierailukielto vanhusten hoivakodeissa

Uusia tartuntoja löydettiin 50. LEHTIKUVA/AFP

Ruotsissa sallitaan lokakuun alusta lähtien jälleen vierailut vanhusten hoivakodeissa, kertoi sosiaaliministeri Lena Hallengren tiistaina. Kielto on ollut koronan takia voimassa huhtikuun alusta asti.

Vierailukiellon kumoamisen takana on Hallengrenin mukaan muun muassa se, että hygieniarutiinit hoivakodeissa ovat parantuneet, samoin kuin testausmahdollisuudet.

Sosiaalihallituksen pääjohtaja Olivia Wigzell kuitenkin muistutti, ettei vaara ole kuitenkaan ohi.

"Suuri vastuu on vierailijoiden toiminnalla", Wigzell sanoi.

Ruotsin terveysviranomaisen Folkhälsomyndighetenin pääjohtajan Johan Carlsonin mukaan tärkeää on välttää vierailijoiden ruuhkaa hoivakodeissa, kun vierailukielto kumoutuu.

"Toivomme, että voimme siirtyä tiukasta vierailukiellosta säännösteltyyn toimintaan", Carlson sanoi.

Myös Hallengren painotti sen tärkeyttä, että vierailut toteutuvat turvallisesti. Hän muistutti, että vierailu koskettaa paitsi omaa omaista myös kaikkia hoivakodissa asuvia.

Kööpenhaminan pormestari Frank Jensen haluaa Kööpenhaminan ja muiden maan suurien kaupunkien kauppoihin takaisin alkoholin iltamyyntikiellon, joka oli voimassa vuoteen 2005 saakka.

"Joissain osissa Kööpenhaminaa ja erityisesti kaupungin keskustassa ongelmat ovat ryöstäytyneet käsistä. Melua, juopuneita ihmisiä ja väkivaltaa, jota ei voi hyväksyä", Jensenin ehdotuksessa sanotaan.

Ehdotuksen mukaan alkoholia ei saisi myydä kaupoissa iltakahdeksan ja aamukuuden välillä. Kielto ei koske ravintoloiden ja baarien alkoholin myyntiä.

Koronaviruksen leviämisen estäminen on tuonut esiin maan alkoholipolitiikan ongelmia varsinkin suurissa kaupungeissa.

Vaikka Jensenin ehdotuksen syynä ei suoraan ollut korona, on Kööpenhaminan ravintoloille, baareille ja kahviloille luvassa myös koronarajoituksia. Torstaista lähtien kaikkien on suljettava ovensa viimeistään kello 22, ja asiakkaiden on käytettävä kasvomaskia, jos he eivät istu paikallaan.

Tanskan jalkapallon pääsarjan, superliigan, otteluihin saa ottaa enintään 500 katsojaa.

"Tämä on selkeä muistutus ihmisille. Sosiaalisia kontakteja on vähennettävä syksyn aikana", muistutti sosiaali- ja terveysministeri Magnus Heunicke.

Australiassa ei tiistaina rekisteröity yhtään uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa ensimmäistä kertaa kahteen kuukauteen. Uusia tartuntoja löydettiin 50.

Pandemian kiivaimpina päivinä heinäkuun lopussa tartuntoja löytyi päivässä hieman alle 700.

Melbournessa, missä valtaosa tartunnoista on todettu, erittäin tiukkojen koronarajoitusten piirissä elävät asukkaat saivat hieman helpotusta, kun päivän ulkoiluaikaa lisättiin kahteen tuntiin ja kaupunkilaisille annettiin lupa vierailla sellaisten sukulaisten ja ystävien luona, jotka asuvat yksin.

Sen sijaan kaikki ei-välttämättömät liikkeet ja palvelut pysyvät edelleen suljettuina, ja yöllinen ulkonaliikkumiskielto jatkuu ainakin kuun lopulle.

Muualla Victorian osavaltiossa ihmiset saavat liikkua vapaasti ja kaupat ja liikkeet voivat avata ovensa keskiviikosta lukien.

Australiassa on kuollut koronaviruksen liittyen 816 ihmistä. Miljoonaa asukasta kohti kuolleita on 32. Suomessa vastaava luku oli tiistaina 61.