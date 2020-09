Intia ylitti viiden miljoonan koronatartunnan rajan – viimeisin miljoona tartuntaa todettiin vain 11 päivän aikana

Ulkomaat STT

Times of India -lehden mukaan eniten tartuntoja on todettu Maharashtran osavaltiossa, johon kuuluu esimerkiksi jättimäinen Mumbain kaupunki. Osavaltiossa on lähes kolme miljoonaa koronatartuntaa.