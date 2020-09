Sveitsiläiset äänestävät EU-maahanmuutosta ja hävittäjähankinnasta

Oikeistopopulistisen SVP-puolueen ehdotuksen mukaan Sveitsin pitäisi rajoittaa maahanmuuttoa Euroopan unionin alueelta. LEHTIKUVA / AFP

Sveitsissä järjestetään tänään kansanäänestyksiä, joissa kysytään kansalaisten kantaa muun muassa maahanmuuttoon ja hävittäjähankintaan.

Oikeistopopulistisen SVP-puolueen ehdotuksen mukaan Sveitsin pitäisi rajoittaa maahanmuuttoa Euroopan unionin alueelta neuvottelemalla uusiksi EU:n kanssa solmittu sopimus ihmisten vapaasta liikkuvuudesta. Mielipidekyselyiden perusteella enemmistö kansalaisista vastustaa aloitetta.

Toisessa äänestyksessä kansalaiset päättävät siitä, jatkuuko hanke Sveitsin ilmavoimien vanhojen Hornet-hävittäjien korvaamiseksi. Kyselyt ennustavat enemmistön äänestävän uusien hävittäjien ostamisen puolesta.

SVP on maan suurin puolue, mutta EU-maahanmuuton rajoittamisessa se on jäänyt yksin: kaikkien muiden puolueiden lisäksi myös hallitus, elinkeinoelämä ja ammattiliitot vastustavat suhteiden vaarantamista maan tärkeimmän kauppakumppanin kanssa.

Kyse ei nimittäin ole vain maahanmuutosta: jos vapaata liikkuvuutta rajoittava muutos menisi läpi, niin kutsuttu giljotiinipykälä jäädyttäisi myös koko joukon muita EU:n ja Sveitsin kahdenvälisiä sopimuksia muun muassa kaupasta. Tämä on toistaiseksi teoriaa, sillä mielipidekyselyiden perusteella 65 prosenttia kansalaisista vastustaa SVP:n aloitetta.

Sveitsin hävittäjähankkeessa on paljon suomalaisille tuttua: korvattavat koneet ovat samanlaisia F/A-18 C/D Hornet -hävittäjiä kuin Ilmavoimilla, ja päätös uudesta hävittäjämallista on määrä tehdä samaan aikaan kuin Suomessa eli ensi vuonna.

Myös tarjolla olevat neljä hävittäjämallia ovat samoja kuin HX-hankkeessa. Suomessa viidentenä ehdokkaana oleva Saabin Gripen E -putosi pois Sveitsin kilpailusta, koska ruotsalaiset eivät ehtineet toimittaa konetta alkukesällä 2019 tehtyihin koelentoihin.

Edellinen vuoden 2014 kansanäänestys hylkäsi hallituksen ja parlamentin päätöksen ostaa 22 Gripen E -konetta. Koneilla olisi korvattu Sveitsin Hornetejakin vanhemmat F-5 Tiger -hävittäjät, jotka on nyt jo poistettu operatiivisesta käytöstä.

Sunnuntain kansanäänestyksen kohteena on parlamentin hyväksymä päätös myöntää 30–40 koneen hankintaan kuusi miljardia frangia (noin 5,6 miljardia euroa) budjettivaroja – konetyypistä ei puhuta tällä kertaa vielä mitään.

Äänestyksen taustalla on Sveitsi ilman armeijaa (GSoA) -kansalaisliike, jolla on nimensä mukaisesti hävittäjähanketta pidemmälle meneviä tavoitteita. Tukea se on saanut puolueista muun muassa sosiaalidemokraateilta ja vihreiltä.

Sveitsin yleisradioyhtiön viime viikonloppuna julkistamassa kyselyssä 58 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että maalla olisi syytä olla jatkossakin omat ilmavoimat.

EU-maahanmuuton lisäksi sveitsiläiset äänestävät tänään myös isyysvapaasta ja susien metsästyksestä.

Sveitsissä hyväksyttiin 14 viikon pituinen äitiysloma vuonna 2005. Isille ei palkallista vapaata ole ollut tarjolla, ennen kuin parlamentti hyväksyi vuosi sitten esityksen kahden viikon isyysvapaasta. SVP-puolue vastusti hanketta, ja sai kerättyä tarpeeksi nimiä aloitteeseen kansanäänestyksen järjestämiseksi. Kuten maahanmuutossa, isyysvapaassakin kaikki muut puolueet kannattavat uudistusta. Kyselyiden perusteella samaa mieltä on noin 60 prosenttia kansasta.