Intia ilmoitti kuuden miljoonan koronatartunnan ylittymisestä

LEHTIKUVA / AFP

Manausin kaupungissa Brasiliassa hautaustoimiston työntekijät valmistivat lisää arkkuja vastatakseen kasvaneeseen kysyntään. Kuva on huhtikuulta.

Maailman toiseksi väkirikkain valtio 1,3 miljardin asukkaan Intia kertoi maanantaina, että maassa on nyt vahvistettu yli kuusi miljoonaa koronavirustartuntaa. Intiassa on toiseksi eniten koronavirustartuntoja koko maailmassa Yhdysvaltojen jälkeen, jossa tartuntoja on yli seitsemän miljoonaa.

Intian terveysministeriö kertoi samalla, että maassa on lähes 100 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Intiassa on vahvistettu elokuun lopulta lähtien 80 000–90 000 uutta koronavirustartuntaa päivittäin. Intian pääministeri Narendra Modi kehotti sunnuntaina kansalaisia käyttämään kasvomaskeja kotoa poistuessa.

"Ne ovat tehokkaita välineitä pelastaa jokaisen kansalaisen henki", Modi sanoi sunnuntaina radiopuheessaan.

Koronavirus jylläsi Intiassa alkuun suurkaupungeissa, kuten Intian taloudellisessa keskuksessa Mumbaissa ja pääkaupunki Delhissä. Nyt virus on kuitenkin alkanut levitä myös suurkaupunkien ulkopuolelle, joissa terveydenhuoltojärjestelmät ovat hauraita.

Uutistoimisto AFP:n laskeman mukaan maailmassa on tilastoitu jo yli miljoona koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Tartunnan saaneita on noin 33 miljoonaa.

AFP:n laskelmat perustuvat virallisista lähteistä kerättyihin lukuihin.

Virustilannetta seuraavan yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston laskennassa kuolemien määrä oli maanantaiaamuna kahdeksan aikoihin vielä hieman alle miljoonan.

Yksittäisistä maista määrällisesti eniten koronaan liittyviä kuolemia on kirjattu Yhdysvalloissa, noin 205 000. Toiseksi eniten kuolemia on Brasiliassa, yli 14 000 tuhatta ja kolmanneksi eniten kuolemia on Intiassa.

Uusi koronavirus lähti leviämään Kiinan Wuhanista viime vuoden joulukuussa.