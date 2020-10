EU-maiden johtajat pääsivät sopuun Valko-Venäjän pakotelistasta – Lukashenka ei ole vielä listalla

Huippukokousta johtavan Charles Michelin mukaan pakotteet pannaan täytäntöön kirjallisella menettelyllä lähes välittömästi. LEHTIKUVA / AFP

EU-maiden johtajat ovat päässeet sopuun Valko-Venäjän pakotelistasta. Huippukokousta johtavan Charles Michelin mukaan pakotteet pannaan täytäntöön kirjallisella menettelyllä lähes välittömästi.

Michel kertoi kokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessaan, että pakotelistalla on nelisenkymmentä nimeä. Valko-Venäjää itsevaltaisesti hallitseva Aljaksandr Lukashenka ei ole nyt hyväksytyllä listalla.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi EU-huippukokouksen ensimmäisen päivän jälkeen, että tietyistä näkökulmista olisi ollut perusteltua, että Lukashenka olisi ollut nyt EU:n pakotelistalla.

"Hän ei ole osoittanut halukkuutta käydä dialogia tai löytää minkäänlaista ratkaisua (Valko-Venäjän) tilanteeseen. Tästä näkökulmasta olisi ollut perusteltua ja ymmärrettävää, että hän olisi ollut tässä listauksessa mukana", Marin sanoi suomalaistoimittajille.

Lukashenkan lisääminen pakotelistalle on mahdollista vielä myöhemmin.

EU oli saavuttanut jo elokuussa poliittisen sovun siitä, että Valko-Venäjällä väkivaltaan tai vaalituloksen väärentämiseen syyllistyneitä henkilöitä kohtaan asetetaan pakotteita, mutta pakotelistasta päättämiseen meni viikkoja.

Sopu listasta tuli mahdolliseksi, kun EU-johtajat pääsivät yhteisymmärrykseen riittävän tiukasta Turkkia koskevasta päätöslauselmasta.

Asia kytkeytyi Valko-Venäjän pakotekysymykseen, koska Kypros ei aiemmin suostunut tukemaan pakotelistan hyväksymistä, sillä se halusi samalla edistää EU:n vahvaa vastausta Turkin toimia vastaan.

Marin oli tyytyväinen, että EU-johtajat pääsivät sopuun sekä Turkista että Valko-Venäjästä.

"On selvää, että 27 jäsenmaan välillä on erilaisia näkemyksiä ja tulokulmia, joita pitää yhteen sovitella, mutta siinä onnistuimme ja nyt meillä on yhteinen näkemys näistä molemmista kysymyksistä."

Keskustelu Turkista aloitettiin heti kokouksen aluksi ja se jatkui vielä illallisellakin. Keskustelun venyessä Turkki-päätöslauselmasta tehtiin illan ja alkuyön aikana useampia luonnosversioita.

Tunnelma itäisellä Välimerellä on viime aikoina kiristynyt Turkin kiisteltyjen kaasuesiintymäetsintöjen vuoksi. EU-maista tilanne koskettaa erityisesti Kreikkaa ja Kyprosta, mutta moni muu jäsenmaa on ilmaissut huolensa jännitteiden noususta.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi kokouksen jälkeen EU:n haluavan, että Turkki pidättäytyy jatkossa yksipuolisista toimista, jotka kasvattavat jännitteitä.

Jos Turkki jatkaa kiisteltyjä toimiaan, niin EU on valmis käyttämään kaikkia mahdollisia keinoja. Von der Leyen kuvaili, että EU ottaa käyttöön Turkin suhteen kaksi työkalupakkia, joista yhdessä on jopa mahdollisuus pakotteiden langettamiseen ja toisessa rakentavampi lähestymistapa, jossa edistetään kumpaakin osapuolta hyödyttäviä tavoitetta yhdessä Turkin kanssa.

Von der Leyen ja Michel kuitenkin korostivat, että tärkeää on vuoropuhelu Turkin kanssa.

"Erimielisyydet on ratkaistava rauhanomaisen vuoropuhelun kautta ja kansainvälisen oikeuden rajoissa", von der Leyen sanoi.

Huippukokouksen asialistalla oli myös EU:n Kiina-suhde, josta jäsenmaiden johtajat hyväksyivät päätöslauselmat ilman erillistä keskustelua.

Huippukokous jatkuu tänään aamupäivällä muun muassa keskustelulla EU:n sisämarkkinoista. Kokouksen lopuksi EU-johtajat saavat lyhyen katsauksen brexit-tilanteeseen.