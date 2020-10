Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla on korona

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sairastunut koronavirukseen. Hän kertoo asiasta Twitterissä. Myös hänen vaimollaan Melania Trumpilla on tartunta.

STT kertoi aiemmin, että Trumpin läheisellä neuvonantajalla Hope Hicksillä on todettu koronatartunta.

Hicksin sairastumisesta kertoi ensin talousuutistoimisto Bloomberg. Uutiskanava NBC Newsille asian vahvisti Trumpin vaalikampanjan sisäinen lähde torstaina paikallista aikaa.

Myös presidentti vahvisti neuvonantajansa saaman tartunnan myöhemmin Fox Newsin haastattelussa. Trump sanoi tuolloin käyneessä testissä myös itse ja odottavansa tuloksia.

Presidentti ei ole sanonut, kuinka pitkäksi aikaa hän aikoo eristäytyä. Terveydenhuollon asiantuntijat suosittelevat yleisesti jopa kahden viikon karanteenia.

Sairastuminen osui hankalaan ajankohtaan, sillä Yhdysvaltojen presidentinvaalikamppailu on kiivaana käynnissä.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!