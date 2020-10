Sairaalassa olevan presidentti Trumpin vaalitiimi käynnistää "Operaatio MAGA:n" pitääkseen kampanjan liikkeessä – Bidenin tiimi aikoo julkaista ehdokkaansa jokaisen koronatestin tulokset

Trumpin kannattajia on ollut kokoontuneena Walter Reed -sotilassairaalan eteen siitä lähtien, kun presidentti kirjautui sairaalahoitoon perjantaina. LEHTIKUVA / AFP

Sairaalassa koronatartunnan vuoksi olevan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaalitiimi käynnistää "Operaatio MAGA:n" pitääkseen presidentinvaalikampanjan liikkeessä, kertoo uutiskanava CNN.

Kampanjatiimin mukaan operaation tarkoitus on kutsua avuksi merkittäviä sijaishenkilöitä, kampanjakoalitioita ja Trumpin kannattajia, kunnes presidentti voi itse palata kampanjoinnin pariin. Trumpin kampanjapäällikön Bill Stepienin mukaan operaation tarkoitus on pitää kampanja täydessä vauhdissa. Myös Stepienillä on todettu koronatartunta.

Varapresidentti Mike Pencen on määrä esiintyä vaalitilaisuuksissa avainasemassa olevissa osavaltioissa sillä aikaa, kun Trump on sairaalassa. CNN:n mukaan myös Trumpin perhe aikoo tuurata presidenttiä kampanjatilaisuuksissa.

MAGA-lyhenne tulee Trumpin käyttämästä tunnuslauseesta Make America Great Again.

Hill-lehden mukaan Stepien kehotti kampanjan tiedotteessa myös kaikkia presidentin kannattajia liittymään vapaaehtoisena Trumpin "ruohonjuuriarmeijaan" ja pukeutumaan ylpeänä MAGA-varusteisiinsa.

New York Timesin mukaan Pence oli lauantaina iltapäivällä paikallista aikaa yrittänyt puhelimitse valaa uskoa Trumpin kampanjan henkilöstöön. Presidentin koronatartunta on kuohuttanut kannatusjoukkoja.

Lehti kuvailee kampanjan toimivan pitkälti Trumpin itsensä varassa, presidentin luotsatessa niin kampanjatilaisuuksia kuin varainkeruutakin. Pence pyrki kuitenkin lauantaisen puhelun aikana välittämään viestiä siitä, että kampanjaa pyritään jatkamaan niin vähin muutoksin kuin mahdollista.

"Make America Great Again ei ole vain tunnuslause, se on meidän tehtävämme", Pence julisti puhelimessa.

Trump on viime aikojen kannatusmittauksissa ollut presidenttikisassa selvästi jäljessä demokraattihaastajaansa Joe Bidenia.

Uutistoimisto AP kertoo, että Trumpin kannatuslukemat ovat johdonmukaisesti asettaneet hänet Yhdysvaltain historian heikoimpien ensimmäisen kauden presidenttien joukkoon. Edellisten viiden kuukauden aikana vain noin kolme äänestäjää kymmenestä on uskonut liittovaltion olevan menossa oikeaan suuntaan.

Myös kannatuskyselyissä loistavan Bidenin vaalitiimi on valjastanut näkyviä puolueensa vaikuttajia presidenttiehdokkaan kampanjointiin. Itsekin demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoitellut Vermontin osavaltion senaattori Bernie Sanders esiintyi lauantaina paikallista aikaa ensimmäistä kertaa Bidenin kampanjatilaisuudessa, kertoo CNN. Hän puhui pienimuotoisessa tilaisuudessa New Hampshiressa.

Sanders aloitti puheensa toivottamalla Trumpille ja tämän puolisolle Melania Trumpille "täyttä ja pikaista toipumista". Lisäksi hän lähetti terveisiä Yhdysvaltain kongressin jäsenille, joilla on todettu tuoreeltaan koronatartunta.

Ainakin kolmella republikaanisenaattorilla on todettu tartunta sen jälkeen, kun Trump ilmoitti omasta tartunnastaan.

"Sen pitäisi olla nyt selvää, ettei kukaan, kukaan, ole turvassa tältä pandemialta", Sanders sanoi.

Senaattori kertoi puheensa päätteeksi, että yhdellä ihmisellä on tarvittavaa itsekuria ja luonnetta sekä toimintamallit johtaa yhdysvaltalaiset koronapandemian läpi: Joe Bidenilla.

Bidenin kampanjajoukot ovat luvanneet julkistaa jokaisen Bidenille tehdyn koronavirustestin tuloksen. Asiasta kertoi lauantaina paikallista aikaa Bidenin vaalikampanjan edustaja Andrew Bates uutiskanava CNN:n mukaan.

CNN kertoi aiemmin, että Bidenille tehdään jatkossa koronatestejä aiempaa useammin. Ehdokas aikoo jatkaa kampanjointia ja julkisia esiintymisiä. Bidenin koronatestauskäytäntöjä tuntevan lähteen mukaan demokraattiehdokkaalle tehdään testi aina kun hän matkustaa.

Bidenin vaalitiimin on aiemmin kerrottu lopettavan ainakin väliaikaisesti negatiivisten vaalimainosten käyttämisen kampanjoinnissa. Trumpin vaalikampanja sen sijaan ei suostunut pitäytymään loanheitosta, vaan kertoi jatkavansa negatiivisten mainosten käyttämistä.

Demokraattihaastajan kampanjan ratkaisusta kerrottiin Trumpin tartunnan julkitulon jälkeen. Päätös asiasta oli tehty ennen kuin Trumpin kerrottiin siirtyneen sairaalaan.

Trump kertoi voinnistaan lauantaina Twitteriin jakamallaan videolla. Hän kertoi voivansa hyvin ja arvioi tekevänsä pikaisen paluun. Hän sanoi odottavansa innolla, että pääsee viemään vaalikampanjansa loppuun. Trumpin mukaan on vielä askelia otettavana, jotta "Amerikasta voitaisiin jälleen tehdä suuri".

Valkoisen talon kansliapäällikön Mark Meadowsin mukaan video oli kuvattu joitakin tunteja ennen sen julkaisua, CNN kertoo.

Brittilehti Guardianin mukaan Trumpin kannattajia on ollut kokoontuneena Walter Reed -sotilassairaalan eteen siitä lähtien, kun presidentti kirjautui sairaalahoitoon perjantaina.

Paikalle saapuneiden kannattajien joukossa on lehden mukaan nähtävästi myös Trumpin aiemmin viikolla tuomitseman Proud Boys -äärioikeistojärjestön perustaja Gavin McInnes. Presidentti tuomitsi järjestön toiminnan kaksi vuorokautta kansakuntaa kuohuttaneen tiistaisen vaaliväittelyn jälkeen.

Väittelyssä Trumpia pyydettiin tuomitsemaan valkoinen ylivalta ja erityisesti Proud Boys -järjestö. Hän ei kuitenkaan näin tehnyt. Väittelyn jälkeen sekä demokraatit että useat republikaanisenaattoritkin vaativat presidenttiä selventämään lausuntojaan.