CNN: Yhdysvaltain senaatti toimii vain muodollisesti, republikaanisenaattorit halutaan takaisin tehtäviinsä reilun parin viikon päästä – puolueita kuumottaa korkeimman oikeuden tuomarinimitys

Yhdysvalloissa republikaanijohtoisen senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell on vaatinut republikaanisenaattoreille lähettämässään viestissä, että senaattorit palaavat tehtäviinsä 19. lokakuuta mennessä. Senaatin aikataulua tarkentavan sähköpostin on nähnyt uutiskanava CNN.

McConnellin mukaan senaatti toimii edellä mainittuun päivään saakka vain muodollisesti.

Viesti on CNN:n mukaan tuore merkki siitä, että kiistelty korkeimman oikeuden tuomarinimitys voi olla vaakalaudalla presidentin ja republikaanisenaattorien saamien koronatartuntojen vuoksi. Presidentti Donald Trump puolueineen haluaa senaatin sinetin nimitykselle vielä ennen vaaleja.

CNN:n mukaan kahdenkin senaattorin palaamatta jääminen voisi viedä republikaaneilta enemmistön nimitysäänestyksessä.

Senaatin lakiasiainvaliokunnan puheenjohtaja, republikaanisenaattori Lindsey Graham on sanonut aiemmin, että Trumpin korkeimman oikeuden tuomariehdokkaan Amy Coney Barrettin nimitykseen liittyvien kuulemisten ja äänestysten olisi määrä edetä suunnitelmien mukaan.

Myös McConnell vahvisti lauantaina sähköpostissaan Grahamin aiemmin kertomat tiedot. Hän kertoi republikaanisenaattoreille, että heidät voidaan kutsua takaisin 24 tunnin varoitusajalla, jos muodollisuusjärjestelystä päätetään poiketa ja jokin asia vaatii äänestämistä.

Barrettin nimitykseen liittyvät kuulemiset on määrä aloittaa 12. lokakuuta, ja äänestyspäivä olisi näillä näkymin 22. lokakuuta.

Senaatin oikeusvaliokunnassa istuvat demokraattisenaattorit ovat kuitenkin varoitelleet Grahamia ja kehottaneet tätä lykkäämään nimitysprosessia. Demokraattien mielestä Graham asettaa kollegoidensa terveyden vaaraan etenemällä nimitysprosessissa suunnitelmien mukaisesti. Asiasta kertovat muun muassa Hill-lehti ja CNN.

"Amerikkalaiset katsovat nyt puoleemme. Nyt on aika tarjota paljon kaivattua covid-avustusta, ei kiirehtiä korkeimman oikeuden nimitysprosessia läpi ja vaarantaa terveyttä ja turvallisuutta entisestään", demokraattisenaattorit linjasivat Grahamille osoitetussa kirjeessään.

Trumpin sisäpiirissä on todettu tällä viikolla useita koronatartuntoja. Tartuntoja on havaittu muun muassa useilla ihmisillä, jotka ovat osallistuneet viikko sitten lauantaina järjestettyyn seremoniaan, jossa julkistettiin Trumpin korkeimman oikeuden tuomariehdokas.

CNN kertoi lauantaina, että ainakin kahdeksan tilaisuuteen osallistunutta ihmistä, presidentti mukaan lukien, on saanut sittemmin positiivisen testituloksen.

Valtaosa tilaisuuteen osallistuneista ei käyttänyt kasvomaskia tai pitänyt huolta turvaväleistä. CNN:lle puhunut hallinnon sisäinen viranomaislähde arvioi olevan hyvinkin mahdollista, että juuri viikon takainen julkistamistilaisuus olisi republikaanien lukuisten tartuntojen takana.

Seremoniaan osallistuivat ainakin republikaanisenaattorit Mike Lee ja Thom Tillis, jotka kummatkin ovat sittemmin saaneet positiivisen tuloksen koronatestistä. Lee edustaa Utahin osavaltiota, Tillis Pohjois-Carolinaa.

CNN:n mukaan Tillis on eristäytynyt omaan kotiinsa ja hänellä on lieviä oireita. Senaattorin voinnista kertoi hänen lehdistösihteerinsä Adam Webb.

Viikon takaisessa tilaisuudessa oli myös Trumpin entinen neuvonantaja Kellyanne Conway, jolla on niin ikään todettu tartunta.

New Jerseyn entinen kuvernööri Chris Christie kertoi paikallista aikaa lauantaina Twitterissä kirjautuneensa sairaalaan puhuttuaan lääkäreidensä kanssa. Christien mukaan kyse on varotoimesta, sillä 58-vuotiaalla entisellä kuvernöörillä on astma. Hän kertoo vointinsa olevan hyvä ja hänen oireidensa olevan lieviä.

Christie kertoi aiemmin lauantaina, että hänellä on koronatartunta. Myös Christie oli osallistunut samaiseen seremoniaan. Uutiskanava CNN:n mukaan Christie myös istui lähellä presidenttiä tiistaisen vaaliväittelyn yhteydessä. Christie auttoi Trumpia valmistautumaan presidentinvaalien ensimmäiseen tv-väittelyyn.

Koronatartunnan on saanut myös Wisconsinin republikaanisenaattori Ron Johnson, mutta hän ei osallistunut Barrettin ehdokkuuden julkistustilaisuuteen.

Talousuutistoimisto Bloomberg kertoi lauantaina paikallista aikaa, että Trumpin henkilökohtaisena avustajana toimiva Nick Luna on myös saanut positiivisen testituloksen. Asiasta kertoivat uutistoimistolle asiaa läheisesti tuntevat tahot.

Luna on viimeisin Trumpin sisäpiirin jäsen, joka on kerrottu saaneen koronatartunnan. Trumpin lähipiirin koronamylläkkä alkoi, kun presidentin neuvonantajalla Hope Hicksillä todettiin tartunta. Yhdysvaltalaismediat uutisoivat Hicksin tartunnasta torstaina paikallista aikaa.

Presidentti Trumpin ja hänen puolisonsa Melania Trumpin koronatartunnoista kerrottiin paikallista aikaa perjantaina varhain aamuyöllä.

Presidenttiparin ja edellä mainittujen ihmisten lisäksi Trumpin lähipiiristä ovat tähän mennessä tartunnan saaneet ainakin Trumpin vaalikampanjapäällikkö Bill Stepien sekä republikaanipuolueen kansallisen komitean puheenjohtaja Ronna McDaniel. Lisäksi positiivisen testituloksen on saanut myös yhdysvaltalaisen Notre Dame -yliopiston johtaja John Jenkins, joka osallistui Trumpin tuomariehdokkaan julkistustilaisuuteen.