Pariisin kahvilat menevät jälleen kiinni, rajoitukset ottavat koville – "Rakastamme juomista, syömistä, elämistä, hymyilemistä ja suukottelua"

Lehtikuva/AFP

Koronavirustartuntojen lisääntyminen johtaa lisärajoituksiin Pariisissa baarien, kahviloiden ja ravintoloiden toimintaan.

Valtaosa Pariisin baareista ja kahviloista sulkeutuu todennäköisesti tiistaina ainakin kahdeksi viikoksi, kun kaupungissa kiristetään koronavirusrajoituksia. Ranskassa rekisteröitiin lauantaina yhteensä liki 17 000 tartuntaa, mikä on suurin määrä sen jälkeen kun laajamittaiset testit aloitettiin. Sunnuntaina tartuntoja oli runsaat 12 500, kertoi BBC.

Sellaiset ravintolat ja bistrot, jotka myyvät myös ruokaa, voivat edelleen olla auki, jos ne keräävät asiakkaidensa yhteystiedot ja sulkevat ovensa viimeistään iltakymmeneltä. Ravintoloiden on myös noudatettava muita uusia, entistä tiukempia koronasäännöksiä.

Pariisi on ylittämässä viranomaisten kriittiseksi määrittelemän rajan, joka on 250 tartuntaa 100 000 ihmistä kohti. Raja on tätä ennen jo ylittynyt Marseillessa ja Aix-en-Provencessa maan eteläosassa. Myös Ranskan merentakaisiin alueisiin kuuluva Guadeloupe on ylittänyt rajan.

Sisäministeri Gerald Darmanin myönsi, että uudet säännökset ottavat koville.

"Olemme ranskalaisia: rakastamme juomista, syömistä, elämistä, hymyilemistä ja suukottelua", ministeri sanoi radiohaastattelussa.