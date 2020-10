Trump kaavailee puhetilaisuutta jo lauantaille – antoi ymmärtää, että ilman lääkitystään olisi käynyt lähellä kuolemaa

Toistaiseksi on yhä epäselvää, milloin presidentti Donald Trump sai tartuntansa.

Koronavirustaudista toipuva Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kaavailee lauantaiksi Valkoisessa talossa järjestettävää puhetilaisuutta, kertovat muun muassa CNN ja uutistoimisto AFP.

CNN:n hallintolähteen mukaan tilaisuuteen on kutsuttu satoja ihmisiä, joille presidentin on määrä pitää puhe parvekkeelta. Puheen teemaksi on kerrottu laki ja järjestys.

Lauantain puhetilaisuus olisi Trumpin ensimmäinen yleisötilaisuus sitten tartunnan julkistamisen. Valkoisen talon lääkärin aiemmin antaman arvion mukaan virustartunnan saaneen presidentin olisi todennäköisesti turvallista osallistua julkisiin tilaisuuksiin lauantaista lähtien.

Lääkärit eivät ole vielä vahvistaneet sitä, ettei Trump voi enää tartuttaa virusta. Yhdysvaltain korkea-arvoisin koronavirusasiantuntija Anthony Fauci kommentoi uutiskanava CBS:lle olevansa kuitenkin varma siitä, etteivät presidentin lääkärit päästä tätä esiintymään, jos tartuntavaara on.

"Voin vakuuttaa, että he testaavat (presidentin) ennen hänen päästämistään ulos", Fauci sanoi.

Trumpin on määrä myös pitää kampanjatilaisuus Floridassa maanantaina, kertoo Guardian. Istuvan presidentin vaalikampanja on ollut käytännössä jäissä Trumpin päädyttyä kolmeksi päiväksi sairaalahoitoon koronaviruksen vuoksi. Tartunta osui kriittiseen ajankohtaan, sillä marraskuun alun presidentinvaaleihin on alle kuukausi.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Trump antoi perjantaina ymmärtää, että ilman lääkitystään hän olisi käynyt lähellä kuolemaa koronavirusta vastaan kamppaillessaan. Presidentti kommentoi asiaa konservatiivisen radiojuontajan Rush Limbaugh'n radio-ohjelmassa. Trump piti selviämisensä syynä saamaansa kokeellista yhdistelmälääkettä, jota hän kuvaili "parannuskeinoksi".

Trumpin mukaan lääkärit olivat myöhemmin kertoneet hänelle, että hän oli ollut menossa kohti "pahaa vaihetta".

"Tiedät, mitä se tarkoittaa", presidentti sanoi.

Trump kuvaili lääkitystä "paremmaksi kuin rokote".

Trumpin terveydentilasta on ollut julkisuudessa epävarmuutta, sillä Valkoisen talon edustajat ovat kieltäytyneet vastaamasta moniin perustavanlaatuisiin kysymyksiin.

Toistaiseksi on yhä epäselvää, milloin Trump sai tartuntansa. Yhdysvaltalaismedian mukaan hallinnon edustajat eivät ole paljastaneet, milloin Trumpille tehtiin viimeinen negatiivisen tuloksen antanut koronatesti.

Koronavirustaudista toipuva Trump kertoi tv-haastattelussa olevansa "vapaa lääkityksestä". Presidentti kertoi perjantai-iltana paikallista aikaa, että ei ole useaan tuntiin ottanut enää lääkkeitä.

Trump esiintyi perjantaina ensimmäistä kertaa televisiohaastattelussa koronadiagnoosinsa jälkeen. Fox Newsin lääketieteellinen avustaja, lääkäri Marc Siegel haastatteli presidenttiä etänä Tucker Carlson Tonight -tv-ohjelmassa. Ennen haastattelun esittämistä Tucker Carlson kuvaili, että tavallisesti kuvausryhmä lähetettäisiin Valkoiseen taloon haastattelua varten. Haastattelu oli kuvattu aiemmin perjantaina. Siinä Trump oli Valkoisessa talossa Washingtonissa ja Siegel studiossa New Yorkissa.

"Tunnen oloni erittäin vahvaksi", Trump sanoi.

Siegel kysyi, millaisia oireita presidentillä oli, kun tämä kirjautui viime viikon perjantaina Walter Reedin sotilassairaalaan. Trump kertoi, että ei tuntenut itseään vahvaksi ja että hänellä oli heikko olo. Hän kertoi ylipäätään tunteneensa olonsa väsyneeksi.

"Minulla ei ollut ongelmia hengittämisen kanssa", presidentti sanoi.

Presidentin lääkärit ovat aiemmin kertoneet tämän saaneen lisähappea sairaalassa.

Trump kertoi Tucker Carlson Tonight -tv-ohjelmassa, että hänelle on tehty koronatesti. Hän sanoi, ettei ollut vielä saanut testitulosta, mutta sanoi tietävänsä olevansa vähintäänkin "asteikon alaosassa" tai "vapaa". Hän ei osannut sanoa, milloin hänet testataan uudelleen, ja lisäsi, että ehkä seuraavana päivänä.

Washington Post kirjoittaa, että Valkoisesta talosta ei perjantaina annettu näyttöä siitä, että presidentin koronavirustestin tulos olisi ollut negatiivinen.

Trump on kaavaillut lauantaiksi Valkoisessa talossa järjestettävää puhetilaisuutta. CNN:n hallintolähteen mukaan tilaisuuteen on kutsuttu satoja ihmisiä, joille presidentin on määrä pitää puhe parvekkeelta.

