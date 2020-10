Koronavirustilanne on todella huolestuttava lähes koko EU:ssa – Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan poikkeuksena vain Suomi, Kypros, Viro ja Kreikka

Tartuntaennätyksiä on rikottu Belgiassa, Venäjällä ja Ukrainassa. Ranskassa toista aaltoa ennakoidaan jopa ensimmäistä pahemmaksi.

Viruksen leviäminen on keskuksen mukaan kiihtynyt erityisesti viime viikkoina. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Koronan leviämistahti on erittäin huolestuttava lähes kaikissa EU-maissa ja Britanniassa, sanoi Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) perjantaina. Viraston mukaan virustilanne ei ole erittäin huolestuttava vain neljässä EU-maassa, jotka ovat Suomi, Kypros, Viro ja Kreikka.

Kuukausi sitten koronatilanne oli erittäin huolestuttava vain seitsemässä maassa. Viruksen leviäminen on keskuksen mukaan kiihtynyt erityisesti viime viikkoina.

ECDC:n johtajan Andrea Ammonin mukaan virustartuntojen kasvava määrä on merkittävä uhka kansanterveydelle. Keskus suosittaa viruksen leviämisen ehkäisemiseksi turvavälien pitämistä, joukkokokoontumisten rajoittamista, käsien pesemistä ja kasvomaskien käyttöä.

Belgiassa, Venäjällä ja Ukrainassa on todettu ennätysmäärät uusia koronavirustartuntoja.

Noin 11,6 miljoonan asukkaan Belgiassa on rekisteröity peräti yli 16 700 uutta tartuntatapausta, mikä on ennätys vuorokauden aikana havaittujen tartuntojen määrässä. Koronavirukseen liitettyjen kuolemantapausten määrä on noussut Belgiassa jo lähes 10 600:aan.

Asukasluvultaan paljon suuremmalla Venäjällä kirjattiin yli 17 300 tartuntaa vuorokauden kuluessa. Uusia koronavirukseen liitettyjä kuolemantapauksia raportoitiin 283.

Ukrainassa uusia tartuntoja raportoitiin myös ennätyksellisesti yli 7 500. Uusia virukseen liittyviä kuolemantapauksia tietoon on tullut 121.

Saksassa varmistui taas yli 11 000 uutta koronavirustartuntaa, käy ilmi Saksan valtiollisen tartuntatautien asiantuntijalaitoksen Robert Koch -instituutin tiedoista. Torstaina Saksassa kerrottiin lähes 11 300 uudesta tartunnasta, mikä on korkein maassa vuorokaudessa kirjattu luku koko epidemian aikana.

Koronaviruksen toinen aalto voi olla Ranskassa pahempi kuin ensimmäinen, arvioi Pariisin sairaaloiden johtaja Martin Hirsch.

Hirschin mukaan viime kuukausina on vallinnut käsitys, että toista aaltoa ei tule tai että se ei olisi niin paha kuin ensimmäinen. Tilanne on hänen mukaansa kuitenkin juuri päinvastainen.

Koronavirus on levinnyt Ranskassa viime aikoina vauhdikkaasti. Torstaina maassa tilastoitiin ennätykselliset yli 41 600 tartuntaa 24 tunnin aikana. Lisäksi uusia viruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia kirjattiin 165.

Ranska laajentaa viruksen vuoksi asetetun öisen ulkonaliikkumiskiellon koskemaan lähes koko maata. Se on ollut viime viikonlopusta lähtien voimassa Pariisissa ja kahdeksassa muussa suuressa kaupungissa.

Laajennetun ulkonaliikkumiskiellon oli määrä tulla voimaan perjantain vaihtuessa lauantaiksi. Se on voimassa kuuden viikon ajan.

