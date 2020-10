Ranska panee liki koko maan koronasulkuun – myös Saksassa voimaan tiukat koronarajoitukset

Koronan toinen aalto koettelee Ranskaa pahasti. Tiistaina raportoitiin peräti 33 000 uutta tartuntaa. LEHTIKUVA/AFP

Ranska ottaa perjantaista lähtien käyttöön tiukkoja koronarajoituksia. Vain välttämättömät kaupat saavat olla auki, eikä kotoa saa ilman lupaa poistua kuin töihin tai muusta välttämättömästä syystä.

Toisin kuin ensimmäisen koronasulun aikana, kouluja ja tehtaita ei nyt suljeta. Rajoitukset ovat voimassa ainakin joulukuun alkuun saakka.

"Virus leviää ympäri Ranskaa nopeudella, jollaista edes kaikkein pessimistisimmät eivät osanneet ennustaa", perusteli presidentti Emmanuel Macron.

"Kuten viime keväänäkin, saatte lähteä kotoa vain töihin, lääkäriin, auttamaan sukulaisia, tekemään välttämättömiä ostoksia tai lyhyesti ulkoilemaan", presidentti jatkoi.

Ulkoiluun vaaditaan kirjallinen lupa ja määräyksien rikkojille on luvassa sakkoja.

"Jos kahden viikon kuluttua tilanne on paremmin hallinnassa, voimme arvioida asioita uudelleen ja toivottavasti myös avata joitakin liikkeitä, erityisesti joululomaa varten."

"Toivottavasti voimme juhlia joulua ja uutta vuotta perheidemme kanssa", Macron sanoi.

Koronan toinen aalto koettelee Ranskaa pahasti. Tiistaina todettiin peräti 33 000 uutta tartuntaa. Yli 3 000 ihmistä on tehohoidossa, mutta määrän pelätään kasvavan ensi kuussa jo liki 9 000:een.

Ranska yrittää liki tuplata tehohoitopaikkojen määrän, sillä niitä on nyt 5 800, ja tavoitteena on 10 000 paikkaa

Saksassa määrätään muun muassa kaikki ravintolat, baarit, kuntosalit ja teatterit sulkemaan ovensa maanantaista lähtien koronavirusepidemian kiihtymisen vuoksi, kertoo liittokansleri Angela Merkel.

Tapaamisrajoituksia kiristetään niin, että on sallittua tavata kodin ulkopuolella vain yhden toisen talouden jäseniä niin, ettei yhteishenkilömäärä ylitä kymmentä.

Kaupat ja koulut pysyvät edelleen auki.

Saksan päivittäiset uudet koronatartuntaluvut ovat nousseet yli 10 000:een.

Euroopan komissio kertoi keskiviikkona esittävänsä uusia toimia Euroopan kiihtyvän koronavirustilanteen hillitsemiseksi.

Koronavirustartunnan toteamiseen tarvittavia pikatestejä komissio hankkii sadallamiljoonalla eurolla ja jakaa ne jäsenmaille. Komissio myös tekee yhteishankintoja rokotusvälineistöstä ja neuvottelee rokotevalmistajien kanssa toimivien ja turvallisten rokotteiden saamisesta eurooppalaisten käyttöön.

Jotta pandemian hillitsemiseen tarvittavat tarvikkeet olisivat jäsenmaille halvempia, komissio jatkaa väliaikaista EU:n ulkopuolelta tuotujen terveydenhuollon tarvikkeiden arvonlisäverosta ja tullimaksuista luopumista.

"Koronavirustilanne on hyvin vakava, ja EU:n on tehtävä enemmän siihen vastatakseen. Jäsenmaiden on tehtävä töitä yhdessä, ja rohkeat askelet nyt auttavat pelastamaan henkiä ja suojelemaan elinkeinoja. Yksikään jäsenmaa ei ole turvassa pandemialta ennen kuin kaikki ovat", sanoi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Komissio julkisti aiemmin tässä kuussa palvelun, jonka kautta eri maiden koronajäljityssovellukset saadaan keskustelemaan toistensa kanssa. Ensimmäisenä yhteen kytkettiin Saksan, Irlannin ja Italian sovellukset.

Pandemiaan liittyvien päätösten parantamista komissio haluaa edistää sillä, että jäsenmaat toimittaisivat kaiken koronaviruspandemiaan liittyvän datansa Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskukselle ECDC:lle sekä komissiolle. Jäsenmaille on annettu yhteinen suositus testien tekemisen strategiaksi.

Maailmassa raportoitiin tiistain aikana ennätykselliset 517 000 koronavirustartuntaa, kertoo uutistoimisto AFP:n keskiviikkona valmistunut laskelma. Uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia tuli tietoon 7 723.

Tapausten lisääntymistä maalis-huhtikuuhun verrattuna selittää vain osittain testauksen lisääntyminen.

Tilanne on kärjistymässä pahimmin Euroopassa, jossa viikon aikana on todettu keskimäärin 220 000 uutta tartuntaa joka päivä. Keskiarvo on kasvanut 44 prosenttia edellisestä viikosta. Kuolemantapauksia kirjataan keskimäärin noin kaksituhatta päivittäin, kun keväällä pahimmassa vaiheessa niitä raportoitiin neljätuhatta päivässä.

Yli puolet tiistain koko maailman tartunnoista kirjattiin kymmenessä koronasta pahiten kärsineessä maassa: Yhdysvalloissa, Intiassa, Brasiliassa, Venäjällä, Ranskassa, Espanjassa, Argentiinassa, Kolumbiassa, Britanniassa ja Meksikossa.

Venäjällä 346 ihmistä on kuollut koronavirukseen liittyen vuorokauden aikana, kertoo uutistoimisto Tass. Määrä on suurin tähänastinen yhden päivän aikana raportoitu. Edellisen vuorokauden aikana kuolemantapauksia kirjattiin 320.

Tähän mennessä kuolemantapauksia on yhteensä todettu Venäjällä noin 27 000, eli noin 18,5 sataatuhatta asukasta kohden. Tartuntoja on raportoitu lähes 1,6 miljoonaa eli noin 1 070 per satatuhatta asukasta.

Viruksen leviämisen hillitsemiseksi Venäjällä astuu tänään voimaan maanlaajuinen maskipakko joillakin yleisillä paikoilla ja tiloissa, joissa on samanaikaisesti yli 50 ihmistä, kertoo Interfax. Ravintolat joutuvat suositusten mukaan sulkemaan ovensa kello iltayhdeksästä aamukuuteen.

"Venäjän federaation alueella ihmisten pitää käyttää suojamaskeja ruuhkaisissa tiloissa, julkisessa liikenteessä, takseissa, parkkipaikoilla ja hisseissä", sanoo maan julkisen terveydenhuollon valvontaelintä johtava Anna Popova tiedotteessa.