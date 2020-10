Egeanmerellä maanjäristys, joka tuntui ympäri Kreikkaa ja Turkkia – mahdollisista uhreista ei vielä tietoa

Maanjäristys on aiheuttanut tuhoja ainakin yhdessä Turkin suurimmista kaupungeista, Izmirissä.

Egeanmeren maanjäristys on tuntunut Kreikan pääkaupungissa Ateenassa asti. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Kreikassa Egeanmerellä Samosin saaren tuntumassa on tapahtunut maanjäristys, jonka voimakkuus on ollut 6,6. Järistys on tuntunut sekä Kreikassa että Turkissa.

Turkin viranomaisten mukaan järistyksen voimakkuus olisi ollut jopa suurempi, 7,0.

Kreikassa järistys on tuntunut muun muassa Kreetan saarella ja pääkaupunki Ateenassa asti.

Turkissa järistys on tuntunut etenkin maan länsirannikolla.

Turkin median mukaan maanjäristys on aiheuttanut tuhoja ainakin yhdessä Turkin suurimmista kaupungeista, Izmirissä. Turkkilaisen median kuvissa näkyy Izmirin sortuneita rakennuksia.

Järistys on tuntunut myös Turkin suurimmassa kaupungissa Istanbulissa, kertoo turkkilaismedia.

Tietoja mahdollisista loukkaantuneista tai kuolonuhreista ei ole vielä kerrottu.

Turkkilaislehti Cumhuriyet kertoo, että Izmirin kuvernöörin mukaan viranomaisilla ei ole vielä tietoa mahdollisista uhreista, mutta asiasta kerrotaan lisää, kun tietoja saadaan.