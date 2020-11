Yhdysvaltalaismediat: Trump voittaa Floridassa ja Ohiossa, Biden viemässä Arizonan

Olivier Douliery

Äänestäminen on päättynyt myös vaalimenestyksen kannalta tärkeässä Floridan osavaltiossa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on voittanut tärkeässä vaa'ankieliosavaltio Floridassa, Fox News ennustaa ensimmäisenä merkittävänä yhdysvaltalaismediana. Demokraattihaastaja Joe Biden oli ollut gallupeissa täpärässä johdossa Floridassa, mutta ääntenlaskun alusta lähtien Trumpin asema osavaltiossa näytti vahvalta.

Floridan voitto avaa Trumpille tien vaalivoittoon, vaikka se ei vielä yksin hänelle riitäkään. Trumpin pitäisi voittaa myös monissa muissa vaa'ankieliosavaltioissa.

Fox News ennustaa Bidenin voittavan toisessa tärkeässä vaa'ankieliosavaltiossa Arizonassa, jossa Trump voitti 2016. Bidenin voitto Arizonassa kaventaisi huomattavasti Trumpin voitonmahdollisuuksia.

Muun maussa CNN:n ja NBC:n vaaliennusteet ennustavat Trumpille puolestaan voittoa Ohion osavaltiossa, jota on pidetty yhtenä merkittävänä osavaltiona hänen mahdollisen uudelleenvalintansa kannalta.

Presidentinvaalien tulos on vielä täysin auki. Äänestyspaikat ovat sulkeutuneet suuressa osassa osavaltioita, ja keskeisistä osavaltioista ääntenlasku on täydessä käynnissä muun muassa Floridassa, Georgiassa, Pennsylvaniassa ja Michiganissa.

Äänestyspaikat sulkeutuvat maassa porrastetusti. Viimeisimpinä äänestyspaikat sulkeutuvat Alaskassa ja Havaijilla.

Tässä vaiheessa näyttää kuitenkin selvältä, että vaalituloksen selviämisessä voi vielä kulua hyvän aikaa. Trump on vahvoilla myös Georgian ja Pohjois-Carolinan tasaisissa kisoissa, joten todennäköisesti vaalit ratkeavat keskilännen niin sanotulle ruostevyöhykkeellä sekä Arizonassa.

Trumpin viime vaaleissa voittamissa ruostevyöhykkeen osavaltioissa Michiganissa, Wisconsinissa ja Pennsylvaniassa ääntenlaskun odotetaan kestävän vielä pitkään, ja tilanne näyttää toistaiseksi tasaiselta. Ohiossakin ääntenlasku on vielä kesken, mutta tilanne näyttää kallistuvan Trumpin voitoksi.

Vaikka Biden häviäisi kaikki ruostevyöhykkeen vaa'ankieliosavaltiot, voitto Arizonassa saattaa riittää hänelle vaalivoittoon. Bidenilla on Arizonassa täpärä johto.

Näissä vaaleissa myös perinteisessä republikaaniosavaltio Texasissa on ennustettu tiukkaa kisaa. Aamukuudelta Trump oli CNN:n mukaan reilun neljän prosenttiyksikön johdossa, kun 83 prosenttia äänistä oli laskettu. NBC:n ennusteen mukaan Trump oli kolmen prosenttiyksikön johdossa.

Yhdysvaltalaismediat ennustavat, että istuva presidentti Trump vie voiton useissa tavallisesti republikaaneille menevissä osavaltioissa. Uutistoimisto APF:n mukaan Trumpin uskotaan vievän voiton muun muassa Indianassa, Kentuckyssa, Oklahomassa, Tennesseessä, Länsi-Virginiassa, Alabamassa, Etelä-Carolinassa, Utahissa ja Kansasissa.

Demokraattien Biden puolestaan vie voiton muun muassa maan väkirikkaimmassa osavaltiossa Kaliforniassa, Vermontissa, Marylandissa, Massachusettsissa, New Yorkissa, New Jerseyssä, Coloradossa, Illinoisissa, New Hampshiressa ja kotiosavaltiossaan Delawaressa.

Suomen aikaan kuuden kieppeillä CNN:n ennustusten pohjalta Bidenilla oli kasassa 192 valitsijaa ja Trumpilla 108. Trumpilla olisi kasassa 72 valitsijaa ja Bidenilla 89. Washington Post -lehden ennusteen mukaan Bidenilla olisi kasassa 188 ja Trumpilla 114 valitsijaa. Vaalivoittoon tarvitaan vähintään 270 valitsijaa.

Kommentaattorit ovat vaaliyön aikana toistuvasti muistuttaneet, että mitä tahansa voi vielä tapahtua. Kovasti kiistellyn vaalin uskotaan jäävän muutamien vaa'ankieliosavaltioiden varaan.