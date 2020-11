Yhdysvaltalaissairaalat äärirajoilla koronapotilaiden vuoksi

Yhdysvalloissa sairaalat ovat täyttymässä yli rajojensa koronapotilaiden vuoksi. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvalloissa sairaalat ovat täyttymässä yli rajojensa koronapotilaiden vuoksi.

Keskiviikkona sairaalahoidossa oli koronan vuoksi yli 65 000 ihmistä, mikä on uusi ennätysmäärä, kertoo CNN. Kyseessä on toinen päivä peräkkäin, kun sairaalahoidossa olevien määrä ylittää 60 000.

Yksi pahimmista epidemian keskipisteistä sijaitsee tällä hetkellä Keskilännessä.

Sairaalapotilaiden määrässä taas erityisen huolestuttava tilanne on Texasin osavaltiossa, jossa tartuntoja on todettu yli miljoona.

Osavaltiossa sijaitsevan El Pason kaupungin sairaaloissa on hoidettavana yli 1 000 koronapotilasta. Kaupungissa on jouduttu muuttamaan sotilassairaaloita koronapotilaiden hoitopaikoiksi.

Myös Illinoisissa tartuntamäärät ovat nousseet niin korkealle, että ryhmä lääkäreitä on lähettänyt avunpyynnön paikalliselle kuvernöörille. Asiasta kertoo Washington Post.

"Olemme lähellä pistettä, jossa meidän tulee päättää, kuka saa hoitoa ja kuka ei", kirjeessä todetaan.

Tartuntamäärät ovat nousseet huolestuttavaa vauhtia. Viimeisen vuorokauden aikana Yhdysvalloissa on todettu reilut 140 500 uutta koronatartuntaa, kertoo CNN Johns Hopkinsin yliopiston koronaseurantaan nojaten.

Yhteensä tartuntoja on todettu koko pandemian aikana reilut 10 miljoonaa, mikä on eniten maailmassa. Yli 240 000 ihmistä on kuollut maassa viruksen aiheuttamaan tautiin.

Eilen raportoitiin yli 200 000 uuden tartunnan ennätyslukema, mutta mukana oli myös viikonlopun kirjaamatta jääneitä tartuntoja.

Osavaltiot ovat jälleen alkaneet tiukentaa rajoituksia tartuntojen kiihtyessä. New Yorkissa baarit, ravintolat ja kuntosalit määrätään suljettavaksi iltakymmeneltä perjantaista lähtien.

Utahin osavaltiossa taas kasvomaskin käyttö on määrätty pakolliseksi julkisilla paikoilla.

Presidentiksi nouseva demokraattien Joe Biden on nimennyt koronavirustilanteen hallintaan saamisen uuden hallintonsa tärkeimmäksi tehtäväksi.

Hän on muun muassa pyytänyt, että yhdysvaltalaiset ottaisivat käyttöön maskit. Maskit ovat nousseet Yhdysvalloissa poliittiseksi kiistakapulaksi.

"Kasvomaski ei ole poliittinen kannanotto, vaan hyvä keino alkaa saada maata takaisin kasaan", hän sanoi.

Bidenin edeltäjää, väistyvää presidenttiä Donald Trumpia on kritisoitu koronapandemian vähättelystä.