Bidenille vaalivoitto myös Arizonassa – vaaliviranomaiset kutsuvat vaaleja "maan historian turvallisimmiksi"

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa annettiin ennätysmäärä postiääniä. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvalloissa liittovaltion ja osavaltion vaaliviranomaiset kertovat, ettei viime viikon presidentinvaaleissa ole ilmennyt minkäänlaisia todisteita vaalivilpistä. Eri tahojen yhteisessä lausunnossa todetaan, että marraskuun 3. päivän vaali oli "maan historian turvallisin".

"Parhaillaan eri puolilla maata vaaliviranomaiset tarkastelevat ja tarkistavat toiseen kertaan koko vaaliprosessia ennen kuin tulos lyödään lukkoon", lausunnossa lukee.

Valkoinen talo ja presidentti Donald Trumpin puolue ovat esittäneet väitteitä vaalivilpistä. Tuore viranomaislausunto kumoaa syytökset.

Tämän vuoden vaalien poikkeuksellista turvallisuutta lausunnon allekirjoittaneet tahot perustelevat esimerkiksi vaaleja edeltäneellä testaamisella ja vaaleissa käytettyjen laitteiden sertifioinneilla. Lisäksi lausunnossa korostetaan, että kaikissa osavaltioissa, joissa tulos on ollut tiukka, joka ikinen ääni on rekisteröity ja voidaan tarvittaessa laskea uudelleen.

"Ei ole minkäänlaisia todisteita siitä, että mikään äänestysjärjestelmä tuhosi tai kadotti ääniä, muutti ääniä tai oli millään muullakaan tavoin vaarantunut", lausuntoon on kirjoitettu lihavoiduin kirjaimin.

Lausunnon allekirjoittaneet huomauttavat tietävänsä, että vaaleista on liikkeellä monia perusteettomia huhuja. He kuitenkin vakuuttavat, että heillä viranhaltijoina on täysi luotto vaalien turvallisuuteen ja integriteettiin. Kansalaisia neuvotaan ohjaamaan kysymykset vaaleja hallinnoiville viranomaisille.

Trump ei ole edelleenkään tunnustanut demokraattien Joe Bidenin voittoa.

Lausunnossa mainittuja perusteettomia huhuja on levinnyt muun muassa viestipalvelu Twitterissä. Esimerkiksi presidentti Trump tviittasi torstaina ennen lausunnon julkaisemista jälleen väitteitä äänten poistamisesta ja äänten siirtämisestä häneltä Bidenille.

Twitter kertoo blogissaan merkinneensä 300 000 presidentinvaaleihin liittyvää tviittiä "mahdollisesti harhaanjohtaviksi" vaaleja ympäröineiden kahden viikon aikana. Yhtiön mukaan tämä vastaa noin 0,2:ta prosenttia kaikista vaaleihin liittyvistä tviiteistä.

Noin 450 tviittiin lisättiin varoitusviesti ja niihin liittyviä toimintoja rajoitettiin siten, että niitä ei voinut jakaa uudelleen ilman kommenttia, niistä voinut tykätä eikä niihin voinut vastata.

Twitter kertoo, että noin kolme neljäsosaa merkityt tviitit nähneistä käyttäjistä näki ne vasta merkintöjen lisäämisen jälkeen.

Suuri osa presidentti Trumpin monista tviiteistä on merkattu harhaanjohtaviksi vaalien jälkeen, kuten myös viimeisimmät syytökset äänten poistamisesta ja siirtämisestä.

Twitter lupaa julkaista perusteellisen raportin vaalipäivästä ensi vuoden alussa. Yhtiö on ottanut käyttöön erilaisia toimia, joilla esimerkiksi vaaleihin tai koronaviruspandemiaan liittyvien valheiden levittämistä on pyritty hillitsemään.

Biden saa presidentinvaaleissa taakseen myös Arizonan osavaltion, ennustivat NBC, CBS, ABC ja CNN myöhään torstaina paikallista aikaa.

Fox News ja uutistoimisto AP ennustivat Arizonan menevän Bidenille jo vaaliyönä, mutta muut mediat odottivat yhdeksän päivää ennen voittajan julistamista.

Uutistoimisto AFP:n mukaan edellinen Arizonassa voittanut demokraattiehdokas oli Bill Clinton vuonna 1996.

Biden julistettiin mediassa presidentinvaalien voittajaksi lauantaina, kun lukuisat uutismediat ennustivat hänen saavan taakseen ratkaisevat 270 valitsijaa. Arizonan voiton myötä Biden johtaa istuvaa presidenttiä, republikaanien Donald Trumpia valitsijamiehissä luvuin 290–217.

Kisa on edelleen auki Pohjois-Carolinassa ja Georgiassa. Pohjois-Carolinassa ääntenlaskua johtaa Trump, Georgiassa Biden.

Lähteenä myös AFP