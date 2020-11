Norjassa suositellaan koronajoulun ostosten tekemistä ajoissa – Ruotsissa perätään lukioiden sulkemista

Ruotsissa valmistaudutaan jouluun koronatartuntojen levitessä vauhdilla nuorten keskuudessa.

Norjan elinkeinoministeri Iselin Nybö kehottaa norjalaisia hoitamaan tämän vuoden jouluostokset ajoissa ja välttämään tungeksimista kaupoissa. Norjassa ennakoidaan ennätysvilkasta joulukauppaa, joten vaarana on, että ostosryntäys levittää koronatartuntoja.

Ministerin mukaan kaupoissa voi kuitenkin käydä, kunhan turvasääntöjä ja -välejä noudatetaan.

"Jos näin tehdään, niin mikään ei estä tukemasta paikallista elinkeinoelämää ja tekemästä ostoksia kivijalkakaupoissa", Nybö sanoi.

Myös terveysviranomaiset kehottivat norjalaisia pyrkimään siihen, että ostokset tehtäisiin ruuhka-aikojen ulkopuolella ja maskia käyttäen.

Norjan elinkeinoelämä odottaa, että ihmiset tekevät ahkerasti jouluostoksia tänä vuonna, kun ulkomaanmatkoihin ja urheilu- ja kulttuuritapahtumiin on käytetty tavallista vähemmän rahaa. Norjan kaupan liitto ennakoi kasvuksi 8 prosenttia.

Koronatartunnat leviävät Ruotsissa etenkin nuorten keskuudessa, ja Uumajan yliopiston virologi Niklas Arnberg ehdotti tiistaina, että lukioiden ja yliopistojen pitää siirtyä uudelleen etäopetuksen. Lähiopetukseen palattiin syyslukukauden alkaessa.

Arnberg toteaa, että nuoret sairastuvat harvoin vakavasti, mutta voivat levittää tartuntaa muille, joille tauti voi olla vaarallisempi.

Karoliinisen instituutin epidemiologian professori Jonas F. Ludvigsson epäilee.

"Kokemukseni on, että jos nuoret ovat poissa koulusta, niin eivät he jää kotiin istumaan. Haluammeko me, että he ovat koulussa vai McDonald'silla?"

Ludvigssonin mielestä voisi olla parempi, jos nuoret käyttäisivät julkisessa liikenteessä maskia.

Ruotsin sosiaalihallituksen julkistaman tilaston mukaan korona oli tämän vuoden alkupuoliskolla maan kolmanneksi yleisin kuolinsyy sydän-verisuonitautien ja syöpien jälkeen. Huhtikuussa tauti oli peräti tilaston ykkösenä.

Kuolleisuus kääntyi monen vuoden laskun jälkeen uudelleen nousuun koronan takia.