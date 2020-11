Koronatilanne synkkenee Euroopassa, mutta monet maat haluavat mahdollisimman tavallisen joulunodotuksen

Koronaviruksen aiheuttamat rajoitustoimet ovat herättäneet myös vastustusta. Lontoossa osoitettiin lauantaina mieltä Britannian hallituksen asettamia rajoituksia vastaan. LEHTIKUVA/AFP

Monessa Euroopan maassa koronavirusrajoituksia aiotaan ainakin osittain purkaa joulun alla huolimatta siitä, että virustilanne on synkkä. Eurooppa on Latinalaisen Amerikan ja Karibian jälkeen koronaviruksen pahiten koettelemia alueita. Viimeisen viikon aikana Euroopassa on raportoitu enemmän tartuntoja kuin Yhdysvalloissa.

Uutistoimisto AFP:n laskennan mukaan Euroopassa on raportoitu jo yli 400 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Vahvistettuja koronatartuntoja maanosassa on AFP:n mukaan nyt vajaat 17,1 miljoonaa.

Eniten koronakuolemia Euroopassa on AFP:n laskennan mukaan tilastoitu Britanniassa, jossa luku on reilu 57 500. Toisena Britannian perässä tulee Italia, jossa koronavirukseen liittyviä kuolemia on kirjattu vajaat 53 700. Seuraavaksi eniten kuolemia on Ranskassa ja Espanjassa.

Tilastoista huolimatta moni Euroopan valtio pyrkii poistamaan viruksen aiheuttamia rajoituksiaan joulun alla. Esimerkiksi Ranskassa ovensa saivat jälleen avata kaupat, jotka eivät myy välttämättömyystarvikkeita. Ravintolat ja baarit pysyvät yhä suljettuina.

Myös Puolassa ostoskeskukset avautuivat uudelleen lauantaina.

Osittaista yhteiskunnan avaamista joulun alla on kaavailtu ainakin Irlannissa, Belgiassa, Hollannissa ja Luxemburgissa sekä Saksassa, jossa perjantaina ylitettiin miljoonan virustartunnan rajapyykki.

Yhdysvalloissa on varmistettu tähän mennessä jo yli 13 miljoonaa koronavirustartuntaa. Maa oli ehtinyt ylittää 12 miljoonan rajapyykin vasta kuusi päivää aiemmin, kertoo yhdysvaltalaislehti Hill.

Yhdysvalloissa on todettu määrällisesti eniten koronatartuntoja ja koronavirukseen liittyviä kuolemia koko maailmassa. Johns Hopkinsin -yliopiston seurannan mukaan koronakuolemia on kirjattu maassa yli 264 000.

Sairaalahoitoa vaativien määrä laski hieman ensimmäistä kertaa viikkoihin. Covid Tracking Projectin seurannan mukaan maassa oli perjantaina yhteensä 89 834 sairaalahoitoa vaativaa koronapotilasta. Sairaalahoitoa vaativista yli 17 800 oli perjantaisten tietojen mukaan tehohoidossa. Määrä on korkeampi kuin koskaan aiemmin tämän pandemian aikana.

Los Angelesin piirikunta ilmoitti perjantaina entistä tiukemmista väliaikaisista kokoontumisrajoituksista, jotka tulevat voimaan maanantaina. Ainakin kolme viikkoa kestävät uudet rajoitukset kieltävät kaikki julkiset tai yksityiset kokoontumiset muiden kuin omaan kotitalouteen kuuluvien kanssa, kertovat piirikunnan terveysviranomaiset tiedotteessa.

Rajoitukset eivät kuitenkaan koske uskonnollisia tilaisuuksia ja mielenilmauksia. Uutistoimisto AFP:n mukaan myös kaikki koulut saavat pitää ovensa auki, mikäli niissä ei todeta tartuntaryppäitä.

Johns Hopkinsin mukaan Los Angelesin piirikunnassa on tilastoitu määrällisesti eniten koronatartuntoja ja -kuolemia kuin missään muussa Yhdysvaltain piirikunnassa. Tartuntoja Los Angelesissa on varmistettu tähän mennessä yli 382 000.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden varmistettu yli 40 000 koronatartuntaa ja kirjattu 817 koronakuolemaa. Suomessa vastaavat suhdeluvut ovat 4 287 ja 71.

Saksassa Frankfurtin lentokentällä valmistaudutaan suureen logistiseen ponnistukseen, kun eri lääkeyhtiöiden koronavirusrokotteet ovat lähellä saada myyntiluvan. Frankfurtin lentokentän kautta levitetään suuri osa farmaseuttisista tuotteista Eurooppaan ja maailmalle, ja rahtiterminaali on ollut pandemian alusta lähtien keskeinen linkki esimerkiksi maskien ja muiden terveydenhuollon tarvikkeiden jakeluketjussa.

"Paineet kasvavat, kun olemme lähestymässä 'kuumaa' vaihetta", Lufthansan rahdista vastaava johtaja Karin Krestan kertoo AFP:lle, mutta vakuuttaa lentokentän olevan hyvin varautunut.

Frankfurtin logistiikka on keskeisessä roolissa, kun 300 miljoonaa Pfizerin ja Biontechin kehittämää rokoteannosta jaetaan EU:n jäsenmaiden kesken. Rokote vaatii säilyäkseen noin -70 asteen lämpötilan.

Myös yhdysvaltalaislentoyhtiö United Airlines on alkanut perjantaina lentää tilauslentoja jakaaksensa ennakkoon Pfizerin ja Biontechin kehittelemää koronarokotetta ympäri maailmaa, kertoo Wall Street Journal -lehti.

Lennot ovat osa globaalia jakeluketjua, jolla pyritään helpottamaan rokotteiden toimittamista. Unitedin on määrä lentää tilauslentoja ainakin Brysselin kansainvälisen lentokentän ja Chicagon O'Haren välillä.

Ennakoivalla sijoittelulla on määrä taata rokotusten nopea aloittaminen sen jälkeen, kun rokotetarjokkaalle on saatu myyntiluvat ympäri maailmaa.