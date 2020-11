Aftonbladet: Tukholma toiseksi pahiten koronasta kärsinyt pääkaupunki

Yhteensä Tukholman alueella on todettu koronavirukseen liittyviä kuolemia 2 688. LEHTIKUVA/AFP

Tukholma on kärsinyt Euroopan pääkaupungeista toiseksi pahiten koronasta, selviää ruotsalaisen Aftonbladet-lehden tekemästä vertailusta. Lehti tarkasteli koronaan liittyviä kuolemia 100 000 asukasta kohden. Vain Madridin kuolleisuuslukemat olivat pahempia kuin Tukholman.

Tukholmassa kuolleisuusluku on 113 sataatuhatta asukasta kohden. Yhteensä kaupungin alueella on todettu koronavirukseen liittyviä kuolemia 2 688. Madridissa on todettu asukkaita kohden 170 virukseen liittyvää kuolemaa ja yhteensä 11 349 koronakuolemaa.

Vertailussa olivat mukana näiden kahden kaupungin lisäksi Berliini, Lontoo, Oslo, Pariisi ja Rooma. Vertailussa parhaiten pärjäsi Oslo, jossa on todettu 63 koronakuolemaa 100 000 asukasta kohden.

Osaltaan Tukholman suurta kuolemamäärää selittää Danderydin sairaalan johtavan lääkärin Johan Styrudin mukaan se, ettei Ruotsissa otettu käyttöön kovempia rajoitteita epidemian alettua.

"Tämä on tragedia, jonka syyt meidän täytyy selvittää", hän sanoo.

Karoliinisen instituutin infektiotautien professori Jan Albert huomauttaa, että eri maat laskevat koronatilastojaan hieman eri tavalla. Siitä huolimatta hänen mukaansa luvut pitänevät paikkansa.

"Tiedämme myös, että Tukholma sijaitsee alueella, jossa infektioiden määrä on ollut suurinta. Muissa ruotsalaisissa kaupungeissa tartuntamäärät ovat olleet matalampia", hän kertoo Aftonbladetille.

Vertailun luvut koskevat jossain tapauksissa myös osia kaupunkia ympäröivistä alueista, kuten Suur-Lontoon aluetta.