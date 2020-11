Yhdysvalloissa yli 13 miljoonaa koronatartuntaa – Media: Sairaaloissa itsekin koronapositiiviset hoitajat ja lääkärit joutuvat jatkamaan töissä

Lehtikuva/AFP

Yhdysvalloissa maan johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci pelkää, että koronavirustartunnat lähtevät vielä kovempaan nousuun maassa viime viikolla vietetyn kiitospäivän vuoksi.

Fauci kommentoi asiaa ABCNewsille. Viime viikolla monet yhdysvaltalaiset matkustivat tapaamaan sukulaisiaan ja viettämään kiitospäivää vaikeasta koronatilanteesta ja terveysviranomaisten varoitteluista huolimatta. Maan liikenneviranomaisten mukaan ainakin kahdeksan miljoonaa ihmistä oli liikkeellä perjantain ja lauantain välisenä aikana.

"Voimme nähdä uusia tartuntapiikkejä toisensa jälkeen. Emme halua pelotella ihmisiä, mutta tämä on todellisuus", Fauci sanoi kanavalle antamassaan haastattelussa.

Yhdysvalloissa on sairastunut ja kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin eniten ihmisiä maailmassa. Tartuntoja on todettu yli 13 miljoonaa, ja tautiin on kuollut lähes 267 000 ihmistä.

Sunnuntaina maassa raportoitiin lähes 138 000 uutta tartuntaa.

Sairaalat äärirajoilla

Useiden maan sairaaloiden on kuvattu olevan äärirajoilla koronapotilaiden vuoksi. Tilanne on osassa sairaaloita johtanut siihen, että itsekin koronapositiiviset lääkärit ja hoitajat ovat joutuneet jatkamaan työntekoaan resurssipulan vuoksi, CNN kertoo.

Hoitohenkilökunta on varoitellut jo jonkin aikaa siitä, että maan sairaaloissa ei ole enää kohta tarpeeksi hoitajia huolehtimaan kaikista potilaista.

"Ero aiempaan on se, että virusta on nyt kaikkialla. Aiemmin maassa oli vain muutamia tartuntapesäkkeitä, jolloin eri osavaltioista voitiin siirtää hoitajia näihin paikkoihin", sanoo tehohoidossa työskentelevä lääkäri Leana Wen CNN:lle.

Osa hoitajista hyvin uupuneita

Atlantic-lehti on puolestaan kertonut maan sairaanhoitajien ja lääkärien olevan vaarassa uupua. Osan on pelätty kärsivän posttraumaattisesta stressireaktiosta useita kuukausia kestäneen pandemian aikana.

"Olen keskustellut ihmisten kanssa, jotka ovat olleet sairaanhoitajia jo 25 vuoden ajan. Kaikki he ovat sanoneet, etteivät ole koskaan tehneet töitä tällaisessa ympäristössä. Miten meditointi tai mielenterveyspalvelut voivat auttaa, kun me teemme tätä päivittäin", sanoi lehdelle aiemmin tässä kuussa philadelphialaisen yliopistosairaalan sairaanhoitaja Jennifer Gill.

"Sairaanhoitajat ovat olleet luotetuin ammattikunta jo 18 vuoden ajan, mutta se on paskapuhetta, sillä kukaan ei kuuntele meitä", kommentoi taas iowalainen sairaanhoitaja Whitney Neville lehdelle.

Tällä Neville viittasi muun muassa ihmisiin, jotka eivät käytä kasvomaskia ja yhä vähättelevät taudin vaarallisuutta.