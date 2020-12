Ruotsissa yli sata uutta koronakuolemaa viikonlopun jälkeen – Ranskassa vanhainkodit rokotuslistan kärjessä

Sosiaalihallituksen mukaan Ruotsissa on 666 hengityskoneella varustettua tehohoitopaikkaa, joista vajaa kolmasosa on vielä vapaana. LEHTIKUVA / AFP

Ruotsissa on rekisteröity perjantain jälkeen 117 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liitettyä kuolemantapausta. Kuolleiden kokonaismäärä koko epidemian aikana on nyt noussut lähes 6 800:aan.

Uusia koronavirustartuntoja on kansanterveysviranomaisen mukaan rekisteröity perjantain jälkeen yhteensä yli 17 600.

"Tartunnat lisääntyvät nyt kaikissa ikäryhmissä. Kaikilla alueilla on potilaita tehohoidossa, ja mitä kuolleiden määrän tulee, niin sekin jatkaa kasvuaan", valtionepidemiologi Anders Tegnell sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ruotsin sosiaalihallituksen mukaan maassa on 666 hengityskoneella varustettua tehohoitopaikkaa, joista 28 prosenttia on vielä vapaana. Näillä tehohoitopaikoilla tällä hetkellä olevista potilaista yli puolella on koronavirustartunta.

"Riski sairastua covid-19-tautiin ja joutua hoitoon on yhä korkea", sanoo osastopäällikkö Thomas Lindén muistutti.

Tegnellin mukaan viranomaisilta on kyselty ohjeita joulunviettoa silmällä pitäen, mutta sellaisia on hänen mukaansa luvassa vasta ensi viikolla.

Ranska aikoo aloittaa keväällä rokotuskampanjan, jossa on tarkoitus antaa koronavirusrokote kaikille ranskalaisille, kertoo presidentti Emmanuel Macron. Hänen mukaansa alkuvuodesta rokotetaan riskityhmät ja muut saavat rokotteensa huhti-kesäkuun aikana.

Pääministeri Jean Castex kertoo, että etusijalla rokotuksissa ovat vanhainkotien asukkaat ja henkilökunta.

Lähteenä myös Aftonbladet.