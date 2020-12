Koronaan liittyviä kuolemia kirjattu maailmanlaajuisesti jo 1,5 miljoonaa

Määrällisesti eniten koronakuolemia on ollut Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Intiassa.

Yhdysvaltain seuraava presidentti Joe Biden kertoo pyytäneensä maan johtavaa tartuntatautiasiantuntija Anthony Faucia liittymään omaan koronaryhmäänsä. LEHTIKUVA / AFP

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on kirjattu maailmanlaajuisesti jo yli 1,5 miljoonaa. Asia selviää baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Synkkä rajapyykki ylittyi yliopiston seurannassa Suomen aikaa myöhään torstai-iltana.

Määrällisesti eniten koronakuolemia on ollut Yhdysvalloissa, jossa on kirjattu yli 275 000 koronaan liittyvää kuolemaa. Seuraavana tulevat yli 174 000 koronakuoleman Brasilia sekä Intia, jossa kuolemantapauksia on kirjattu yli 138 000.

Tiistai-iltana pandemian aikana varmistettujen koronatartuntojen määrä lähestyi maailmanlaajuisesti 65:ttä miljoonaa.



Biden kertoi CNN:lle pyytäneensä Faucia jatkamaan samassa tehtävässä, joka hänellä on ollut jo useiden presidenttien kausina, ja toimimaan myös oman hallintonsa johtavana lääketieteellisenä neuvonantajana.

Fauci nousi maailmanlaajuisesti parrasvaloihin roolistaan väistyvän presidentin Donald Trumpin koronaryhmässä. Trumpin kanssa useaan otteeseen poikkiteloin ollutta Faucia on kiitelty toistuvasti koronatoimistaan.