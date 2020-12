WHO varoittaa, ettei koronapandemia ole vielä läheskään ohi – Moskovassa aloitettiin rokotukset Sputnik-koronarokotteella

Ihmisiä jonottamassa koronatestiin Wienissä Itävallassa 4. joulukuuta. LEHTIKUVA / AFP

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että koronapandemia ei ole vielä läheskään ohi, vaikka rokotuksia viruksen aiheuttamaa tautia vastaan ollaan aloittelemassa.

"Rokotteet eivät tarkoita sitä, että covid-19 on ohi. Rokotteet lisäävät yhden tärkeän työkalun pakkiimme, mutta pelkästään ne eivät riitä", muistutti järjestön johtoon kuuluva Michael Ryan.

WHO:n johtajan Tedros Adhanom Ghebreyesusin mukaan rokotteet "ovat se valo, joka loistaa tunnelin päässä". Hän muistutti kuitenkin, että virus leviää edelleen nopeasti ja satojen miljoonien ihmisten rokottamisesta tulee valtava logistinen haaste.

Rokotuksien tehoa pelätään heikentävän myös rokotekielteisyyden. Yhdysvalloissa muun muassa tuleva presidentti Joe Biden ja ex-presidentit Barack Obama, George W. Bush ja Bill Clinton ovat lupautuneet ottamaan rokotuksen heti osoittaakseen, että se on turvallinen.

Venäjällä on todettu liki 29 000 uutta koronavirustartuntaa ja 508 viruksesta johtuvaa kuolemaa, kertoo Moscow Times -lehti. Tartuntojen määrä on jälleen uusi päivittäinen ennätys.

Samaan aikaan Moskovassa on aloitettu rokotukset Venäjällä kehitetyllä Sputnik-koronarokotteella, kertovat viranomaiset. Riskiryhmiin kuuluvia rokotetaan noin 70 valtiollisella klinikalla eri puolilla pääkaupunkia.

"Tärkeimpiin riskiryhmiin kuuluvat ihmiset, jotka ammattinsa puolesta ovat tekemisissä suurten ihmismäärien kanssa, voivat saada rokotteen", viranomaiset sanoivat.

Venäjä ilmoitti jo elokuussa rokotteen olevan valmis, vaikka sitä ei ollut silloin vielä juurikaan testattu. Rokotetta testataan parhaillaan viimeisen, kolmannen vaiheen testeissä. Testeissä on mukana noin 40 000 vapaaehtoista.

Sputnikin kehittäjät kertoivat viime kuussa, että alustavien testien perusteella rokotteen teho on noin 95 prosenttia eli sama kuin parhaiden valmistuneiden länsimaisten rokotteiden. Sputnik on kuitenkin kehittäjiensä mukaan halvempi kuin länsirokotteet ja sen varastointi on helpompaa.

Sputnik-rokote annetaan kahtena annoksena. Rokotusten välillä on kolmen viikon tauko. Kaikki Venäjän kansalaiset saavat rokotteen ilmaiseksi. Rokotteen ottaminen on vapaaehtoista.

Uutistoimisto AFP:n paikan päällä olevan toimittajan mukaan rokotekeskuksiin jonotettiin heti aamusta. Moskovan pormestari Sergei Sobjanin kertoi jo perjantaina, että noin 5 000 ihmistä oli ilmoittanut halukkuudestaan tulla rokotetuksi heti sen jälkeen kun verkkorekisteröityminen aloitettiin.

"Haluan olla varma, etten minä tai rakkaani tule saamaan koronavirusta. Haluan myös käydä vapaasti kuntosalilla ja päästä elämään elämääni normaalisti", perusteli rokotukseen jonottanut vakuutusyhtiön työntekijä Sergei Buslajev, 42.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan rokotetta on jo valmiina liki kaksi miljoonaa annosta. Venäjä suunnittelee myös laajaa sotilaiden rokotuskampanjaa. Siinä rokotettaisiin 400 000 armeijassa olevaa, heistä 80 000 vielä tänä vuonna.

Levada-mielipidemittauslaitoksen taannoisen kyselyn mukaan vain 36 prosenttia kyselyyn vastanneista halusi ottaa koronarokotteen.

Yhdysvalloissa on kirjattu toista päivää peräkkäin ennätysmäärä uusia koronatartuntoja vuorokaudessa, kertoo Johns Hopkinsin yliopiston seuranta. Uusia tartuntoja kirjattiin perjantaina 225 201.

Yhdysvalloissa on sairastunut ja kuollut koronaan eniten ihmisiä maailmassa. Yhteensä tautiin on maassa sairastunut 14,3 miljoonaa ihmistä ja kuollut noin 278 000.

Myös maan sairaaloissa on hoidettu ennätysmäärä koronapotilaita. Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci varoitti CNN:n haastattelussa, että ylikuormitus voi johtaa jopa siihen, ettei osa sairaaloista pysty huolehtimaan enää kaikista potilaista.

Kukaan ei halunnut uskoa tai nähdä tätä tapahtuvaksi. Tilanne on se, että sairaalapaikkojen ja henkilökunnan ylikuormituksesta johtuen potilailta voidaan riistää se hoito, jota he tarvitsevat", Fauci sanoi CNN:lle.

Yhdysvalloissa presidentiksi nouseva Joe Biden kertoo, että hänen tammikuiset virkaanastujaisensa tullaan todennäköisesti järjestämään ainakin osittain virtuaalisena koronatilanteen vuoksi.

Asiasta kertoo muun muassa Washington Post. Bidenin mukaan tärkeintä on pitää ihmiset turvassa. Siksi tulevan presidentin mukaan on epätodennäköistä, että perinteisesti suuria väkijoukkoja keräävä tapahtuma tullaan järjestämään perinteisin menoin paraateineen ja muine juhlallisuuksineen.

Argentiinan parlamentin ylähuone, senaatti, on hyväksynyt maan varakkaimmille suunnatun niin sanotun miljonääriveron, jolla kerätään varoja koronapandemian hoitoon. Rahat on tarkoitus käyttää muun muassa sairaalatarvikkeisiin, köyhille suunnattaviin avustuksiin ja pienyritysten tukemiseen.

Kertaluontoiseksi tarkoitetulla verolla toivotaan saatavan kokoon noin 300 miljardia pesoa (runsaat kolme miljardia euroa). Vero koskee kaikkia, jotka ovat ilmoittaneet varallisuudekseen yli 200 miljoonaa pesoa (runsaat kaksi miljoonaa euroa).

Raharikkaat joutuvat maksamaan noin 3,5 prosentin veron kotimaisesta varallisuudestaan ja runsaan viiden prosentin veron ulkomaisesta varallisuudesta. Veroviraston johtajan mukaan noin 12 000 ihmistä joutuu veron vuoksi kaivamaan kuvettaan.

Oppositio arvosteli veroa tekopyhänä ja sanoi sen vastaavan laillistettua omaisuuden takavarikkoa.

Noin 45 miljoonan asukkaan Argentiina on kärsinyt pahasti koronasta: maassa on todettu yli 1,4 miljoonaa tartuntaa ja viruksen seurauksena on kuollut yli 39 500 ihmistä, kertoo Johns Hopkins -yliopisto. Myös maan talous, joka on ollut lamassa jo vuodesta 2018, on vajonnut edelleen.