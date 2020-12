Latviassa kehitettiin automaattinen koronatestirobotti

LEHTIKUVA/AFP

Kehittäjät uskovat kontaktittoman testauksen rohkaisevan ihmisiä lähtemään testiin. Ennen testiä robotti lukee testipakkauksen koodin.

Latviassa on kehitetty automaattinen koronatestirobotti, jonka uskotaan pienentävän tartuntariskiä koronanäytteiden käsittelyn yhteydessä. Riian Pauls Stradinsin yliopistollisen sairaalan opiskelijoista ja henkilökunnasta noin 500 on jo käynyt robottitestissä.

Yksi robotin kehittäjistä, Didzis Gavars, arvioi, että vuorokauden ympäri käytössä oleva robotti voi rohkaista ihmisiä tulemaan testattavaksi.

Laite sekä antaa testipakkauksen että kerää näytteen analysoitavaksi. Pleksilasin takaa ihmiset voivat seurata, miten robotti suorittaa koko operaation. Tavoitteena on, että testissä käyneet ihmiset saavat sähköpostilla tuloksen vuorokauden sisällä.

Robotteja pyritään valmistamaan lisää, ja laite on valmistettu paikallisista materiaaleista. Tällä pyritään varmistamaan osien saatavuus koronapandemian aikana. Laitteita on tarkoitus toimittaa myös muihin toimipaikkoihin Riiassa sekä pääkaupungin ulkopuolella.

Johns Hopkins -yliopiston koronaseurannan mukaan Latviassa yli 27 000 ihmistä on saanut koronatartunnan ja viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 382 ihmistä. Latviassa on 1,8 miljoonaa asukasta, ja miljoonaa asukasta kohti koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on maassa kuollut Worldometer-sivuston mukaan 204 ihmistä. Suomessa vastaava luku on 85.