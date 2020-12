Al-Holin leirin kotiuttamispäätöksen tehnyt virkamies: "pelkkien lasten kotiuttaminen ei ollut tässä tilanteessa oikeudellisesti tai tosiasiallisesti mahdollista"

Jukka Pasonen

Al-Holin leiri sijaitsee koillis-Syyriassa.

Suomi on kotiuttanut tänään sunnuntaina kuusi lasta ja kaksi äitiä Koillis-Syyriasta al-Holin internointileiriltä. Kotiutusoperaatio on tehty yhdessä Saksan kanssa. Leirillä on edelleen viitisentoista suomalaislasta ja puolenkymmentä äitiä.

Suomalaisten kotiuttamisen perusteena on, että leirillä olevien lasten perustuslailliset oikeudet voidaan turvata ainoastaan heidät kotiuttamalla, eikä lasten ja äitien erottaminen toisistaan ollut mahdollista.

Kotiutuspäätöksen on tehnyt ulkoministeriön virkavastuulla toimiva erityisedustaja Jussi Tanner. Tanner on selvittänyt al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamista runsaan vuoden ajan. Harkinnassa on otettu huomioon lasten oikeudet ja kotiuttamisen vaikutukset kansalliseen turvallisuuteen.

Kotiuttamisen oikeudellinen perusta on Suomen perustuslakiin säädetty velvoite turvata lasten perusoikeudet siltä osin kuin se on mahdollista. Tannerin mukaan al-Holin leirillä tätä mahdollisuutta ei ole.

"Pelkkien lasten kotiuttaminen ei ollut tässä tilanteessa oikeudellisesti tai tosiasiallisesti mahdollista. Oikeudellinen syy on se, että voidaksemme erottaa lapset äideistään, paikalla olisi oltava jonkinlainen lastensuojeluviranomainen jonka kanssa me voisimme tehdä yhteistyötä. Tosiasiallinen syy on se, että leiriä hallinnoivat asevoimat eivät suostu siihen."

Suomessa lastensuojeluviranomaiset tekevät mahdollisia erottamispäätöksiä yksilöllisen harkinnan perusteella.

Tannerin arvio on, että kansallisen turvallisuuden kannalta pahin mahdollinen tilanne on, että suomalaiset jätettäisiin leirille.

"Leirit itsessään muodostavat turvallisuusriskin. Mitä pidempään lapset ovat siellä ilman suojaa, oikeuksia ja siinä ideologisessa ympäristössä, sitä suurempi radikalisoitumisen riski on. On tärkeä ymmärtää, nämä ihmiset palaisivat Suomeen joka tapauksessa, joitain aivan harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Perustuslain mukaan kaikilla suomalaisille on kiistaton mahdollisuus palata Suomeen, viimeistään kun he pyytävät sitä Suomen edustajistossa ulkomailla. Ei ole mahdollisuutta unohtaa näitä ihmisiä sinne ja ajatella, että he jäisivät sinne. Ihmisen palaava mutta ¨meidän valittavissamme on, miten se tapahtuu."

Kaikkien leiriltä palaavien aikuisten kohdalla poliisi tekee esiselvityksen. Kaikki leiriltä palautetut yli 15-vuotiaat ovat rikosoikeudellisessa vastuussa. Esitutkinta aloitetaan jos siihen on perusteet.

Kaikille Suomeen palanneille äideille ja lapsille on tehty alustavat sosiaali- ja terveystarkastukset.