Britannian pääministeri Boris Johnson kehotti kansalaisia olemaan panikoimatta – vakuutti kaupoista löytyvän tavaraa

Britanniassa päivittäistavaraketju Sainsbury's varoittaa, että jotkin tuotteet voivat loppua kaupoista rahtiliikenteen rajoitusten vuoksi. Lehtikuva/AFP

Britannian pääministeri Boris Johnson vakuuttaa, että maan supermarketeissa riittää tavaraa ja ruokaa, vaikka Ranska on määrännyt maiden välisen liikenteen keskeytettäväksi parin päivän ajaksi.

Johnson sanoi, että Britanniassa kaupat ovat varustautuneet hyvin tilanteeseen, ja kehotti kansalaisia olemaan rauhallisia. Ranskan ohella yli 40 maata on kieltänyt matkustamisen Britanniasta. Matkustusrajoituksia Britanniaan on asetettu, koska maassa on levinnyt koronaviruksen muuntunut muoto, jonka uskotaan tarttuvan aiempaa herkemmin.

Johnson kertoi keskustelleensa Britannian tilanteesta Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.

Britanniassa päivittäistavaraketju Sainsbury's varoittaa, että jotkin tuotteet voivat loppua kaupoista rahtiliikennettä koskevien rajoitusten vuoksi. Ranska sulki rajansa Britannian rahtitavaraliikenteen osalta 48 tunniksi Britanniassa leviävän uuden koronamutaation takia.

Sainsbury's sanoo, että tilanteen jatkuessa Manner-Euroopasta tuotavista tuoretuotteista, kuten salaatista, kaaleista ja sitrushedelmistä, voi tulla pulaa.

"Teemme kaiken voitavamme ja etsimme vaihtoehtoisia kuljetustapoja tuotteille", yhtiön tiedottaja sanoi.

Jouluateriaa varten kaupoissa on kuitenkin riittävästi tuotteita, ketju rauhoitteli.

BBC:n aamuohjelmassa puhuneet logistiikkayhtiön sekä elintarvikealan etujärjestön edustajat vakuuttavat niin ikään, ettei kansalaisten ole syytä rynnätä paniikkiostoksille joulun alla. He kuitenkin toivovat, että rahtiliikennettä koskeva sulku saadaan pikaisesti ratkaistua.

"Ongelma on Britanniaan tulevien rekkakuskien paluumatka. Jos heille ei voida taata pääsyä ulos saarelta rajoitusten takia, on hyvin epätodennäköistä, että he ajavat tänne ensinkään", elintarvikealan etujärjestön edustaja Ian Wright selvensi.

"Koska tavaraliikenne perustuu meno- ja paluumatkoihin, mahdollisuutemme ruoan maahantuontiin vähenevät joulun jälkeen, jos tilanne jatkuu samanlaisena", hän jatkoi.

Britannian liikenneministeri Grant Shapps vakuutti Sky Newsille maanantaina, että lyhyellä aikajänteellä ei ole tiedossa ongelmia ruuan tai lääkkeiden saatavuudessa. Brittien rokottamiseen liikennesulku ei vaikuta, sillä valtaosa koronarokotteesta tulee Britanniaan laivakonteissa eikä rekkojen mukana.

Shappsin mukaan Ranskan sunnuntainen päätös sulkea rajat myös rekkaliikenteeltä oli "hieman yllättävä". Hän vakuutti hallituksen pyrkivän ratkaisemaan tilanteen mahdollisimman nopeasti, ja sanoi toivovansa, että sulku ei kestä pidempään kuin 48 tuntia. Hän totesi, että liikennesulku tuottaa vaikeuksia myös Ranskalle, joten molemmilla osapuolilla on motivaatiota saada tilanne ratkaistua.

Hän sanoi ymmärtävänsä Ranskan varotoimet, mutta totesi myös, että uutta koronavirusmuunnosta on havaittu jo Britannian ulkopuolella.

Britannian hallitus on myös joutunut pohtimaan, miten estää Kaakkois-Englannin maanteitä tukkeutumasta, sillä Doveriin on syntynyt Ranskan rajojen sulkemisen takia pitkiä rekkajonoja. Manstonin lentokenttä Kentissä otettiin maanantaina käyttöön rekkojen pysäköintialueeksi, ja liikenneministeriö on kehottanut rekkoja välttämään alueen satamia.

Saksaan sunnuntaina Britanniasta saapuneet matkustajat kokivat epämieluisan yllätyksen, kun heidän matkansa ei jatkunut lentokenttää pidemmälle. Frankfurtiin saapuneet noin 120 ihmistä ja Hannoveriin saapuneet yli 60 ihmistä joutuivat odottamaan lentokentällä yön yli koronatestien tuloksia.

Meitä pidetään vasten tahtoamme Hannoverin lentokentällä. Meiltä on otettu koronatestit, emmekä pääse poistumaan ennen testitulosten saapumista", eräs lentokentälle jumiutunut matkustaja kertoi saksalaislehti Bildin jakamassa videoviestissä.

Lähteenä myös Guardian.