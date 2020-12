Kalastusalus upposi hyisellä Barentsinmerellä, 17 ihmistä kateissa

Jään muodostumisen rakenteisiin arvellaan upottaneen venäläisen kalastusaluksen Barentsinmerellä. Kuva on Luoteisväylältä Kanadan pohjoispuolelta. LEHTIKUVA/AFP

Venäläinen kalastusalus on uponnut Barentsinmerellä. Aluksessa oli 19 hengen miehistö, jonka jäsenistä kaksi on pelastettu ja 17 on edelleen kateissa, kertoo Venäjän hätätilaministeriö.

Alus upposi lähellä Novaja Zemljan saariryhmää. Alustavien arvioiden mukaan uppoamisen syynä oli jään muodostuminen aluksen rakenteisiin.

Alueella on parhaillaan käynnissä etsintä- ja pelastusoperaatio.

Uponnut alus oli melko vanha, sillä se oli otettu käyttöön vuonna 1979.